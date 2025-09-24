Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Disney

Jimmy Kimmel, emotivo pero sin dar un paso atrás, en su regreso: «Nuestro Gobierno no debe controlar lo que decimos»

El presidente Donald Trump amenaza veladamente a ABC con demandar de nuevo a la cadena

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:35

El de Jimmy Kimmel anoche fue el regreso más esperado. «¡Bienvenido de vuelta, Jimmy!» («Y el autismo», apuntó irónico el programa, con un guiño mordaz ... al último anuncio del presidente Trump sobre el paracetamol). Público, actores de Hollywood, sindicalistas, estrellas de la televisión y cualquier espontáneo que simplemente celebrase la libertad de expresión se dieron cita en el Centro de Entretenimiento El Capitán de Los Ángeles para aupar al humorista político de la noche estadounidense, despedido fulminantemente seis días antes a petición del gobierno de Donald Trump.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  2. 2 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  3. 3 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  4. 4

    La Junta da luz verde al aumento de altura de tres hoteles en el Centro de Málaga
  5. 5 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  6. 6

    Málaga empieza a multar con cámaras por saltarse semáforos en cruces conflictivos: hasta 200 euros y cuatro puntos menos
  7. 7 Visitas gratis a más de veinte edificios en Málaga: guía para no perderte en la Semana de la Arquitectura de Málaga
  8. 8 Más de once horas en las calles de Málaga: así será la procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón
  9. 9

    El puerto de Málaga impulsa una nueva línea marítima directa con Marruecos
  10. 10 Dos hermanos con síndrome de Diógenes mantienen en vilo desde hace cuatro años a una comunidad de vecinos de Estepona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Jimmy Kimmel, emotivo pero sin dar un paso atrás, en su regreso: «Nuestro Gobierno no debe controlar lo que decimos»

Jimmy Kimmel, emotivo pero sin dar un paso atrás, en su regreso: «Nuestro Gobierno no debe controlar lo que decimos»