Un hombre armado mata a tres policías y hiere a otros dos en el Estado de Pensilvania Los oficiales fueron atacados a tiros por un individuo cuando investigaban un caso de violencia doméstica en la localidad de Codorus

Un policía es evacuado en helicóptero de la localidad de Codorus tras resultar herido en el tiroteo.

T. Nieva Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:25 Comenta Compartir

Un hombre armado abrió fuego el miércoles en una zona rural del centro de Pensilvania contra cinco agentes, tres de los cuales murieron y dos ... resultaron heridos de gravedad, según informó el jefe de la Policía de ese Estado del este de Estados Unidos. «Cinco miembros de las fuerzas del orden han resultado heridos por disparos, tres de ellos fatalmente», declaró Christopher Paris en una rueda de prensa. Asimismo añadió que varios efectivos acabaron a tiros con la vida del agresor, y anunció que los dos oficiales heridos habían sido trasladados a un centro hospitalario en estado crítico «aunque estable».

Los hechos tuvieron lugar en torno a las dos de la tarde (hora local) en la localidad de Codorus, en el condado de York, ubicado a unos 185 km al oeste de Filadelfia. Los policías estaban trabajando en una investigación por violencia doméstica cuando el atacante les disparó. El gobernador del Estado norteamericano, Josh Shapiro, también ofreció un rueda de prensa en la que lamentó que ayer fue «un día absolutamente trágico y conmovedor para el condado de York y para toda Pensilvania».

