Hegseth en la picota por el Signalgate

Antes de que empezase la semana, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se encontraba ya en el centro de una investigación por posibles crímenes de ... guerra en el Caribe, pero antes de que termine se enfrentará a las conclusiones de otra investigación, por haber puesto en riesgo la seguridad de sus hombres al compartir información crítica sobre un ataque a objetivos hutíes en la aplicación de Signal, cuando los cazas estaban aún en vuelo.

El informe, que se hará público este jueves, pero ya ha sido revisado por los líderes del Senado, fue encargado en marzo a la agencia supervisora del Pentágono, a la que se le exigió una investigación formal sobre la clasificación de los detalles del inminente ataque estadounidense en Yemen que compartió el jefe del Pentágono. «El tiempo es favorable. Acabo de confirmar con la Comandancia Central de EEUU (CENTCOM) que vamos a lanzar la misión», informó Hegseth a los 13 cargos de gobierno que se encontraban en el chat, incluyendo a su esposa y a un periodista de The Atlantic, que había sido añadido accidentalmente. «A las 12:15 ET, los cazas F-18 (primer paquete de ataque)», continuaba, con los detalles de todo lo que seguiría.

Banderitas patriotas, felicitaciones, emojis… El periodista Jeffrey Goldberg pensó originalmente que se trataba de una broma, hasta que vio saltar la noticia en los medios. Era 13 de marzo. El ataque con el que EEUU respondía al de los hutíes contra barcos comerciales como respuesta a la masacre de Gaza, estrenaba la artillería militar del segundo gobierno de Donald Trump, quien había puesto al frente a este veterano de guerra sin más cualificaciones que ser presentador del programa «Fox and Friends Weekends», que ve el presidente.

«No aprobé su nominación, en primer lugar», recordó ayer el senador Jack Reed al ser preguntado si Hegseth debe dimitir. «Creo que es temerario e incompetente, y en estos meses lo ha demostrado», dijo el demócrata de más alto rango en el Comité de Servicios Armados. Las propias familias militares y algunos veteranos expresaron su preocupación por la forma tan despreocupada en la que el jefe del Pentágono compartía una información tan sensible. Según las filtraciones previas, el informe concuerda en que se puso en peligro la vida de los hombres implicados en la operación, especialmente teniendo en cuenta los estrictos protocolos de seguridad que ellos mismos deben seguir para proteger información sensible. «No se espera que un alto cargo militar cometa esa imprudencia», recordó Reed. Pero a la vez, la agencia recuerda que el secretario de Guerra tiene potestad para desclasificar la información que decida.

El mismo comité del Senado ha pedido al Pentágono el vídeo sobre el primer ataque a una narcolancha del 2 de septiembre pasado, en el que el jefe de Operaciones Especiales de la Comandancia Central, almirante Mitch Bradley, ordenó un segundo misil para rematar a los supervivientes, siguiendo órdenes directas de «matarlos a todos», publicó The Washington Post el viernes pasado. Hegseth asegura que dejó la sala antes de que se produjera y no dio esa orden expresa.

En cualquier caso, el Signalgate se suma a ello, convirtiéndole de facto en el miembro más cuestionado del gabinete, después del secretario de Salud, Robert F. Kennedy.