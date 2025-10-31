Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trump y su esposa dan la bienvenida a su fiesta de Halloween. EFE

Calabazas y esqueletos toman la Casa Blanca en su 67 fiesta de Halloween

El presidente de EE UU y su esposa repartieron dulces y chocolate entre los hijos de los trabajadores de la Administración y fueron sorprendidos por una versión 'mini' de la pareja

Alin Blanco

Alin Blanco

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:55

Comenta

La Casa Blanca se ha teñido de naranja este fin de semana para celebrar su 67ª fiesta de Halloween. Esqueletos, fantasmas y calabazas se han ... apoderado del edificio que quizás sea el mayor símbolo del poder en el mundo. El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, repartieron dulces y chocolatinas entre los hijos de los funcionarios de la Administración y saludaron, ante la sorpresa de todos, a la versión en miniatura de la pareja: dos pequeños caracterizados como ellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  3. 3 Un nuevo atasco kilométrico aviva el choque institucional por los problemas de movilidad
  4. 4 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  5. 5

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  6. 6 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  7. 7 ¿Volverá la lluvia este primer fin de semana de noviembre a Málaga?
  8. 8 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  9. 9 Halloween en Málaga 2025: planes y celebraciones para una noche de muerte
  10. 10 Vertical, un pequeño oasis del vino que crece en España desde Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Calabazas y esqueletos toman la Casa Blanca en su 67 fiesta de Halloween

Calabazas y esqueletos toman la Casa Blanca en su 67 fiesta de Halloween