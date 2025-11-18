Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
China ha pedido a sus ciudadanos que eviten viajar a Japón tras las últimas tensiones. EFE

Turismo, cine, propaganda: China arremete contra Japón en plena crisis diplomática

El régimen moviliza todo tipo de recursos en su iracunda respuesta a la primera ministra nipona, quien dejó entrever que Japón podría involucrarse ante una hipotética invasión china de Taiwán

Jaime Santirso

Pekín

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:23

Comenta

No quedan tan lejanos los días en los que –este corresponsal lo ha presenciado– los DJs animaban las discotecas chinas al grito de «¡Puta Japón!». ... Un odio larvado que ha vuelto a implosionar estos días con toda virulencia ante la última crisis diplomática entre ambos países. Su práctica, no obstante, está repleta de extrañas instrumentalizaciones: en un conflicto donde el rencor puede ser fiesta, todo puede ser arma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  2. 2 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  3. 3 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  4. 4 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  5. 5

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  6. 6 Investigan una oleada de robos en viviendas rurales de Torrox armados con cuchillos y pasamontañas
  7. 7 Las novedades de la Torre del Puerto de Málaga: orientación, materiales e integración del dique de Levante
  8. 8 Primera subida en los embalses desde mayo: la borrasca Claudia deja agua para un mes en Málaga
  9. 9 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  10. 10 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Turismo, cine, propaganda: China arremete contra Japón en plena crisis diplomática

Turismo, cine, propaganda: China arremete contra Japón en plena crisis diplomática