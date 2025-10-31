Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente de China, Xi Jinping, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, este viernes en el foro de la APEC. EFE

China y Japón: una cumbre para una rivalidad histórica reavivada

Xi Jinping protagoniza la apertura del foro APEC, donde este viernes mantendrá un encuentro con Sanae Takaichi, previsiblemente tenso ante el marcado nacionalismo de la nueva primera ministra nipona

Jaime Santirso

Enviado especial a Gyeongju (Corea del Sur)

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:01

Con Donald Trump de regreso a Estados Unidos tras completar su gira asiática, la sesión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) ... inaugurada este viernes en la ciudad surcoreana de Gyeongju ha tenido como protagonista indiscutible a Xi Jinping.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

