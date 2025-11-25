Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sanae Takaichi con Donald Trump hace un mes en Tokio. Reuters

Trump muestra su apoyo a Japón ante China con una llamada a su primera ministra

El presidente de EE UU telefonea a Sanae Takaichi horas después de hablar con Xi Jinping para ponerla al corriente de su conversación con el líder chino sobre Taiwán

Jaime Santirso

Pekín

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:51

Apenas unas horas después de colgar el teléfono a Xi Jinping, Donald Trump estaba llamando a Sanae Takaichi para contarle todos los detalles. La inmediata ... conversación telefónica supone un gesto de apoyo al principal aliado de Estados Unidos en la región, en medio de la profunda crisis diplomática entre China y Japón desatada por la iracunda reacción del régimen a unas declaraciones sobre Taiwán de la primera ministra nipona.

