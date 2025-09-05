Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer afgana que ha perdido su casa en el terremoto. EFE

Los talibanes prohíben rescatar a mujeres tras el terremoto de Afganistán

Las normas talibanes prohíben el contacto físico con hombres que no sean familiares

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:40

El número de víctimas en Afganistán por el reciente terremoto de magnitud 6 que sacudió la zona de Asadabad se eleva a 2.205 y ... hay 3.640 heridos. Los equipos de salvamento se afanan en encontrar supervivientes entre los escombros, pero no a todos. Las normas talibanes prohíben el contacto físico entre hombres y mujeres que no sean familiares, incluso ante catástrofes naturales, así que muchas mujeres no están recibiendo ayuda por parte de los rescatistas. Todos son hombres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  2. 2

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  3. 3 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  4. 4 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  5. 5 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  6. 6 Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora
  7. 7 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  8. 8 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 8 de septiembre?
  9. 9 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  10. 10 Denuncian el accidente de una joven de 27 años tras chocar su moto con un jabalí en Cerrado de Calderón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los talibanes prohíben rescatar a mujeres tras el terremoto de Afganistán

Los talibanes prohíben rescatar a mujeres tras el terremoto de Afganistán