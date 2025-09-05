Los talibanes prohíben rescatar a mujeres tras el terremoto de Afganistán

El número de víctimas en Afganistán por el reciente terremoto de magnitud 6 que sacudió la zona de Asadabad se eleva a 2.205 y ... hay 3.640 heridos. Los equipos de salvamento se afanan en encontrar supervivientes entre los escombros, pero no a todos. Las normas talibanes prohíben el contacto físico entre hombres y mujeres que no sean familiares, incluso ante catástrofes naturales, así que muchas mujeres no están recibiendo ayuda por parte de los rescatistas. Todos son hombres.

En la aldea de Andarluckak, en la provincia de Kunar, el equipo de emergencia sacó rápidamente a hombres y niños heridos, pero no a las mujeres, que literalmente fueron apartadas e ignoradas, según relata el periódico 'The New York Times'. No es nada nuevo. El sector femenino de la población afgana está marginado desde que los talibanes tomaron el control del país con su entrada en Kabul en agosto de 2021.

Los supervivientes de las aldeas situadas en las laderas de las montañas de la provincia de Kunar, donde se concentran casi la totalidad de los fallecidos y cerca de 4.000 heridos, se preparan para pasar otra noche a la intemperie. Los desprendimientos y los corrimientos de tierra siguen dificultando el acceso a las zonas más remotas, algunas de las cuales ya carecían de carreteras antes de la catástrofe.

En estas provincias orientales, en la frontera con Pakistán, la tierra sigue temblando con regularidad, reavivando el trauma de los habitantes que aún intentan contabilizar sus muertos. En las últimas 24 horas, las autoridades han registrado más de 700 nuevas muertes.