Dos hombres tratan de conectar sin éxito en Kabul su televisor a internet. Reuters

Los talibanes cancelan los vuelos internacionales y someten a Afganistán a un apagón total de telefonía e internet

El corte general de la telecomunicaciones es el primero que se produce desde el regreso al poder de los fundamentalistas en 2021, que alegan que la medida busca «prevenir el vicio»

T. Díaz

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:33

A las numerosas restricciones impuestas desde su vuelta al poder en 2021, sobre contra las mujeres al aplicar una estricta interpretación de la ley islámica, ... los talibanes han sumado un apagón total de los servicios de telecomunicaciones. Tras el corte el lunes de las conexiones por fibra óptica, Afganistán ha amanecido este martes sin internet, sin telefonía móvil y con todos sus vuelos internacionales cancelados. Un auténtico cerrojazo que las autoridades han anunciado que mantendrán vigente «hasta nuevo aviso» para «prevenir el vicio».

