Una mujer sostiene el cuerpo de un familiar fallecido en la avalancha. AFP

Al menos 38 muertos en una avalancha humana durante un acto electoral en India con 30.000 personas

El suceso, en el que fallecieron 10 menores, también dejó medio centenar de heridos

T. Nieva

Domingo, 28 de septiembre 2025, 10:23

Al menos 38 personas, incluidos diez menores, murieron y medio centenar resultaron heridas en una avalancha humana registrada este sábado durante un acto del actor ... y político indio Vijay en Karur, en el estado de Tamil Nadu, en el sur del país. La Policía informó de que había unas 30.000 personas presentes cuando parte del público se abalanzó hacia el vehículo utilizado como estrado y provocó una estampida en medio del acto del político. Entre los fallecidos hay 10 menores, 16 mujeres 12 hombres.

