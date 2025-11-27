Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El fuego devoró varios de los rascacielos del complejo Wang Fuk Court.

Megaincendio en Hong Kong: «Lo hemos perdido todo en el incendio pero seguimos vivos, somos afortunados»

La cifra de fallecidos en el fuego que devoró un complejo residencial supera los 80 mientras la investigación apunta a la corrupción como detonante

Jaime Santirso

Enviado especial a Hong Kong

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:46

Un chispazo, y 1.800 hogares se convirtieron en un infierno. Al cabo de un día y medio las llamas todavía consumen el complejo residencial ... de Wang Fuk, convertido ya en la catástrofe más devastadora en la historia moderna de Hong Kong. Un drama humano agravado -esto es, causado- por la negligencia y la codicia.

