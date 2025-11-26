Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las llamas devoran el complejo de viviendas

Las llamas devoran el complejo de viviendas AFP

Un incendio en un área de rascacielos en Hong Kong causa al menos cuatro muertos

Las llamas se han propagado con rapidez por el andamiaje de bambú que rodeaba a una de las torres del complejo, donde residen unas 4.000 personas

María Rego

María Rego

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:42

Comenta

Un enorme incendio devora desde hace varias horas un complejo residencial en el distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, donde decenas ... de vecinos se encuentran atrapadas. El fuego, que se desató cerca de las 15.00 hora local (en torno a las 8.00 en España), se ha cobrado por ahora cuatro vidas -entre ellas un bombero- y al menos siete personas han tenido que ser evacuadas a centros hospitalarios. El andamiaje de bambú que rodeaba uno de los bloques ha ayudado a la rápida propagación de las llamas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  2. 2 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  3. 3 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  4. 4 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  5. 5 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  6. 6 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  7. 7 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  8. 8 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  9. 9 Así es Palodú, nuevo estrella Michelin de Málaga
  10. 10 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un incendio en un área de rascacielos en Hong Kong causa al menos cuatro muertos