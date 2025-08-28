Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vladímir Putin y Xi Jinping, en un encuentro en 2023 en Pekín. EFE

China desafía a Occidente con un gran desfile militar al que asistirán Kim Jong-un y Putin

La cita del 3 de septiembre conmemora los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero pretende ser también una demostración de fuerza por parte de Pekín

M. R.

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:33

China prepara desde hace meses un gran desfile para conmemorar los ochenta años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Una cita, prevista para el ... 3 de septiembre y envuelta en enormes medidas de seguridad, que va más allá de la celebración de un aniversario y que supone un auténtico desafío a Occidente. Pekín quiere demostrar su fuerza durante la parada, por un lado, con la exhibición de la última tecnología militar -con piezas nunca vistas- y, por otro, con una lista de invitados que incluye al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, cuya presencia ha sido este jueves confirmada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  2. 2 Fallece Emilio Benéitez, propietario del histórico Emily Bar de Málaga
  3. 3 Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga
  4. 4 Revuelo en Torrox-Costa por media docena de disparos al aire de la Policía Local para detener a dos jóvenes que huían en una motocicleta
  5. 5 Muere un hombre y una mujer resulta herida en el incendio de un piso en Málaga
  6. 6 Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al presunto agresor sexual de su hija y logran detenerlo
  7. 7 Un fallecido y cuatro mujeres heridas en una colisión frontal entre dos turismos en La Viñuela
  8. 8

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  9. 9 El doble drama de una mujer sin hogar y custodiada por la policía en Málaga por riesgo extremo de violencia de género
  10. 10

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur China desafía a Occidente con un gran desfile militar al que asistirán Kim Jong-un y Putin

China desafía a Occidente con un gran desfile militar al que asistirán Kim Jong-un y Putin