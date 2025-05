El arroz desata una crisis de gobierno en Japón

María Rego Viernes, 23 de mayo 2025, 00:54 Comenta Compartir

Japón no está para mucho sushi. Ni para onigiris, ni para platos de yakimeshi... El precio del arroz se encuentra disparado en el país, cuya ... dieta se nutre de este cereal y paga hoy por ello casi el doble que hace sólo un año. Un 90% más para ser exactos. En los supermercados, de media, el paquete de cinco kilos sale ya por 4.217 yenes (26 euros), pese a que las propias autoridades reconocen que no debería pasar de 3.000 (unos 18,40 euros). El subidón asfixia a la economía doméstica y a la hostelería niponas e incluso ha desatado una crisis de gobierno a raíz de unos comentarios poco acertados del ministro de Agricultura en este delicado contexto. Taku Eto, quien dejó el miércoles el cargo, se jactó de no comprar «nunca» este producto porque se lo dan sus simpatizantes. Gratis. «Tengo tanto en mi despensa que podría venderlo», remató.

Las palabras del ya extitular de Agricultura en un acto celebrado el pasado domingo en la ciudad de Saga, la cuna de la cerámica japonesa, incendiaron el país, que no logra frenar el precio del arroz y se ha visto obligado a liberar parte de la reserva nacional del producto para tratar de estabilizarlo. Sin éxito, por ahora. Hubo tal avalancha de críticas, incluida una reprimenda «severa» del primer ministro, Shigeru Ishiba, que Eto asumió su «error» y aseguró que justo la semana anterior había comprado este cereal en un súper. El comentario, dijo ante el Parlamento nipón, fue «inapropiado para aquellos que están teniendo dificultades para adquirirlo». Ampliar Taku Eto comparece tras la polémica. Reuters Sus disculpas fueron, realmente, su despedida como ministro, pese a que Ishiba le había encomendado, primero, que «reflexionara sobre lo sucedido» y, después, que «se esforzara por reducir los precios del arroz». La tarea le tocará ahora a Shinjiro Koizumi, hasta ahora titular de Medio Ambiente, que ya ha tomado las riendas de Agricultura en plena crisis por un alimento omnipresente en las mesas niponas y que en muchos hogares ya no se pueden permitir. Algo así como lo que ha ocurrido en los últimos años con el aceite de oliva en España. El problema que arrastra Japón con el precio de este cereal deriva de diversos factores: la creciente demanda de los restaurantes por el 'boom' del turismo, la especulación por parte de mayoristas e intermediarios y las compras de pánico que se repiten desde el pasado verano a raíz de que el Gobierno lanzara una alerta de posible megaterremoto. Importación La crisis ha llevado al Ejecutivo a tomar decisiones extraordinarias, incluida la liberación de toneladas de arroz -algo inédito- al mercado general. El país cuenta con un enorme almacén de reservas de este producto desde hace tres décadas, cuando un verano inusualmente frío provocó una grave escasez del cereal, y cada año guarda unas 200.000 toneladas para asegurar las existencias nacionales en caso de emergencia, como la actual. Pero ni con la apertura de esta despensa se ha conseguido estabilizar, y mucho menos rebajar, el precio de este alimento básico para los japoneses. La alternativa, por ahora, es su importación de otros territorios. Japón cuenta desde 1995 con reservas nacionales de arroz para hacer frente a posibles crisis como la actual, pero ni la apertura de este 'almacén' ha logrado congelar o reducir el precio del cereal Al liberal Ishiba, investido en octubre como primer ministro y líder de un Gobierno en minoría, le ha cogido la polémica desatada por su titular de Agricultura en el peor de los momentos. Su popularidad se encuentra en mínimos -por debajo del 30% y cae mes tras mes- y las elecciones al Parlamento se encuentran a la vuelta, en julio. La mayor parte de la población, según las encuestas, se muestra a disgusto con el actual Ejecutivo precisamente por la carestía de la vida y reclama medidas urgentes, como el recorte o la supresión de impuestos al consumo de alimentos básicos. Y el arroz está el primero en la lista de la compra.

