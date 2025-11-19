Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Gustavo Petro. AFP

Las polémicas facturas de Petro: marcas de lujo, Zara y un club de striptease en Portugal

El presidente colombiano publica sus gastos para demostrar a Trump que no tiene vínculos con el narcotráfico, pero revela una serie de controvertidos pagos en sus cuentas

María Rego

María Rego

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:55

Gustavo Petro se ha empeñado en demostrar a Donald Trump que no tiene vínculo alguno con el narcotráfico y que su decisión de incluirle en ... la llamada lista Clinton –una especie de registro de personas y entidades con lazos con las drogas o el crimen organizado– fue un absoluto error. Tal es el interés del presidente colombiano en limpiar su imagen que esta semana decidió publicar sus gastos personales desde que llegó al poder hace tres años. Lo cierto es que en sus cuentas no aparece ningún rastro sospechoso de haber hecho negocios con los narcos, pero revelan otros movimientos que han provocado un auténtico terremoto en el país latinoamericano. Entre los pagos hay compras en firmas de lujo durante sus viajes por Estados Unidos y Europa y una factura de un club de striptease en Portugal. La demostración de transparencia se le ha vuelto en contra.

