Petro acusa a EE UU de incumplir las normas de inmunidad de la ONU al revocar su visado

Gustavo Petro ya no es bienvenido en Estados Unidos. «Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo rompe todas las normas de inmunidad en que ... se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas», protestó el presidente de Colombia. El Departamento de Estado le había revocado el visado debido a sus «acciones incendiarias» el viernes durante una protesta propalestina en las calles Nueva York. «Instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitó a la violencia», argumentaron las autoridades de EE UU. «Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias», anunciaron.

El mandatario colombiano se unió a un grupo de manifestantes propalestinos frente a la sede de la ONU donde estaba en marcha la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde allí pidió una fuerza armada global cuya prioridad «sea liberar a los palestinos» y agregó: «Esta fuerza tiene que ser mayor que la de Estados Unidos». Y él mismo está dispuesto a reclutar «voluntarios y voluntarias con experiencia militar para ponerse al servicio del pueblo de Palestina». Incluso dejó entrever que podría alistarse:«Si le toca ir al presidente de la República a ese combate, no me asusta, ya estuve en otros», en referencia a su pasado en la guerrilla del M-19.

«Ya no veré al Pato Donald»

Mientras se difundía la revocación del visado, Petro ya volaba de regreso a su país. Nada más pisar tierra, respondió a la Casa Blanca. «Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea de la ONU. El que no se haya permitido la entrada a la Autoridad Palestina y el que se me quite la visa por pedirle al ejército de EE UU y de Israel que no apoyen un genocidio, que es un crimen contra toda la humanidad, demuestra que el gobierno estadounidense ya no cumple con el derecho internacional», denunció.

En su opinióin, la sede de Naciones Unidas «no puede continuar en Nueva York». No lo considera terreno neutral. «No volveré a a ver al Pato Donald, por ahora, eso es todo», dijo una vez que Washington le ha cerrado las puertas. El antiguo guerrillero no ha ocultado nunca su enfrentamiento ideológico con Donald Trump, el gran aliado de Benjamín Netanyahu. Petro ha pedido un boicot internacional a Israel y desde hace meses califica de «genocidio» las matanzas del ejército hebreo en Gaza.

Cuando el primer ministro israelí subió al estrado de la Asamblea General el viernes, la delegación colombiana abandonó la sede, al igual que buena parte de los representantes de otros países. Petro se unió a los manifestantes que protestaban en una calle cercana a Naciones Unidas. «Les pido a todos los soldados de Estados Unidos no apuntar sus fusiles contra la humanidad», arengó megáfono en mano. «Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad», añadió.