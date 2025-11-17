Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El pueblo ecuatoriano ha votado en contra de las cuatro propuestas del Gobierno de Noboa. EFE

Ecuador rechaza en referéndum las cuatro propuestas de Noboa

Se preguntaba sobre la presencia de bases militares extranjeras, el fin a la financiación estatal de los partidos políticos, la reducción de los escaños de la Asamblea Nacional y la redacción de la nueva Constitución

Alin Blanco

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:33

Los ecuatorianos han dicho «no» a las cuatro propuestas reformistas de su presidente. Este domingo, el Gobierno de Daniel Noboa ha recibido un rotundo rechazo ... por la misma ciudadanía que lo elegía presidente hace tan solo seis meses. El referéndum consultaba cuatro aspectos clave. Sobre la instalación de bases militares extranjeras dentro del territorio -prohibida desde 2008-, el 60,6% votó en contra. Lo mismo ocurrió con las otras tres propuestas, que obtuvieron un rechazo similar. Frente a la propuesta de suprimir la financiación estatal a los partidos políticos, el 58% se posicionó en contra; a la reducción de escaños de la Asamblea Nacional, un 53,% dijo que no; y el 62% de los votantes también rechazó la creación de una Asamblea Constituyente para reescribir la Constitución de 2008.

