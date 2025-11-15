Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de uno de los centros de votación. Efe

Ecuador vota en referéndum sobre la instalación de bases militares de Estados Unidos

En la cita de este domingo con las urnas se preguntará también a los ecuatorianos sobre el establecimiento de una nueva Constitución

T. Nieva

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:31

Comenta

Más de 13,9 millones de ecuatorianos están convocados este domingo a las urnas por el presidente del país, Daniel Noboa, para responder en un ... referéndum a cuatro preguntas, dos de ellas de particular trascendencia: instaurar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución y permitir nuevamente la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional, con EE UU como principal interesado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  2. 2 Málaga, en aviso amarillo por riesgo de hasta 20 litros en una hora
  3. 3 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  4. 4 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  5. 5 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  6. 6 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos
  7. 7 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual
  8. 8 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  9. 9

    Un club de remo de Málaga restaura y devuelve al mar una jábega centenaria
  10. 10

    Vermús con acento malagueño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ecuador vota en referéndum sobre la instalación de bases militares de Estados Unidos

Ecuador vota en referéndum sobre la instalación de bases militares de Estados Unidos