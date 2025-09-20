Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente colombiano, Gustavo Petro. EFE

El chivo expiatorio colombiano

Las acciones emprendidas por el jefe de la Casa Blancabuscan exhibir en la región el poderío norteamericano frente a gobiernos que carecen del agrado de Washington

Daniel Reboredo

Daniel Reboredo

Historiador y analista

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:27

La reciente exclusión de Colombia como aliado antinarcóticos de EE UU y su inclusión en la lista de naciones que, por acción u omisión, permiten ... el tráfico de drogas retrata, una vez más, la vinculación de la geopolítica y los intereses con las acciones políticas y militares de la potencia estadounidense. Ahora le toca a Colombia bajo el argumento-acusación de que el cultivo de coca y la producción de cocaína se han disparado desde que Gustavo Petro llegó a la presidencia del país. Que en dicho listado se incluya a países como Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia, China, Ecuador y Venezuela, todos ellos enfrentados con EE UU, cuestiona una decisión que los datos desmienten ya que no son peores que los de gobiernos anteriores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  2. 2 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  3. 3 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  4. 4

    La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios
  5. 5 Encañonan y agreden a un vecino de Marbella de 61 años para atracarle: «¡Están matando a un hombre a golpes!»
  6. 6 Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto
  7. 7

    «Vamos hacia la curación plena en el linfoma de Hodgkin y en el no Hodgkin agresivo»
  8. 8 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  9. 9 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  10. 10 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El chivo expiatorio colombiano

El chivo expiatorio colombiano