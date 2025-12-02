Un candidato presidencial de Perú sobrevive a un atentado
El exministro Rafael Belaúnde sale sin heridas de gravedad del tiroteo que sufrió cuando circulaba en su vehículo por el sur de Lima
Martes, 2 de diciembre 2025, 19:22
La precampaña para las elecciones presidenciales de Perú se vio alterada en la mañana del martes por el atentado contra uno de los aspirantes al ... poder, el liberal Rafael Belaúnde Llosa, que fue tiroteado cuando se trasladaba en su vehículo por el sur de Lima. El candidato, que ejerció brevemente como ministro de Energía y Minas en 2020, salió con vida y sin heridas de gravedad del incidente aunque en las imágenes compartidas en redes por su partido, Libertad Popular, aparecía con manchas de sangre tanto en la cabeza como en la camisa. Un «mal inicio», comentó el fundador de la formación, el ex primer ministro Pedro Cateriano, quien reconoció que el país andino se enfrenta a «un contexto de actividad delincuencial activa».
Belaúnde, de 51 años, circulaba en coche por el distrito limeño de Cerro Azul –donde posee un negocio inmobiliario y había acudido a supervisar unos terrenos– cuando recibió varios disparos por parte de una persona que iba a lomos de una motocicleta. Las balas impactaron en el parabrisas, pero no lograron causarle heridas de importancia. De hecho, el propio candidato presidencial acudió a comisaría para denunciar lo ocurrido. El comandante general de la Policía Nacional de Perú, Óscar Arriola, confirmó al Canal N que el candidato a la presidencia se encontraba bien y explicó que, según la información recabada, no había sido víctima de extorsión ni de amenazas de ningún tipo.
🔴#LOÚLTIMO | Pedro Cateriano: "Atacaron a balazos a Rafael Belaunde".— RPP Noticias (@RPPNoticias) December 2, 2025
El caso se encuentra en manos de especialistas en homicidios, que el martes mismo se desplazaron a la zona de Cerro Azul donde se produjo el tiroteo para investigar el suceso y tratar de capturar a quienes atentaron contra Belaúnde. Un operativo que aún no ha dado frutos. «Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque a balazos», denunció Cateriano sobre el episodio sufrido por el aspirante de Libertad Popular a hacerse con la presidencia de Perú en las elecciones del 12 de abril de 2026. Otros 38 candidatos se presentan a esa cita, de la que saldrá por primera vez en tres décadas un Parlamento bicameral.
El tiroteo contra el político de centro-derecha, nieto del expresidente Fernando Belaúnde, tuvo lugar apenas medio año después de que Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato a la presidencia colombiana, fuera asesinado a tiros en un mitin en Bogotá. Un caso que ha derivado, por ahora, en la detención de nueve personas.
