Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bolsas con fentanilo incautadas en una aduana estadounidense. Reuters

Aumenta la alarma en Argentina tras las 76 muertes causadas por el consumo de fentanilo contaminado

Las autoridades del país temen que la cifra de víctimas sea mayor debido al grado de distribución del fármaco

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Martes, 12 de agosto 2025, 20:13

La alarma se ha disparado en Argentina ante la muerte de 76 personas a causa de infecciones provocadas por fentanilo contaminado. El caso ha abierto ... una crisis sanitaria en el país, donde se cree que hay más ciudadanos que han perdido la vida por esta causa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  4. 4 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  5. 5 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  6. 6

    Málaga capital escapa del retroceso del turismo en el conjunto de la provincia
  7. 7 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  8. 8

    Francisco S. Fernández: «Claro que pasa que se quede un alumno dentro cuando cerramos la Facultad»
  9. 9

    El Ayuntamiento de Málaga arrincona al Rincón Cubano: posible cierre de caseta
  10. 10 El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Aumenta la alarma en Argentina tras las 76 muertes causadas por el consumo de fentanilo contaminado

Aumenta la alarma en Argentina tras las 76 muertes causadas por el consumo de fentanilo contaminado