Muere al caer de una ventana el embajador de Sudáfrica en París

Políticos y representantes sociales de Francia y Sudáfrica se encuentran conmocionados y consternados por la muerte del embajador de aquel país en París, Emmanuel Nkosinathi ... Mthethwa, confirmada este martes tras localizarse su cuerpo en un hotel de la capital gala. El fatal desenlace se produjo después de que su mujer denunciara el lunes la desaparición del diplomático, de 58 años, tras recibir un «mensaje preocupante» suyo. La Policía registró un bosque al oeste de París donde situó la señal de su móvil, pero finalmente el cadáver se halló en el tejado inferior de un hotel cercano al Arco de Triunfo donde había alquilado una habitación en el piso veintidós. La Policía todavía no ha sacado conclusiones e investiga si se cayó voluntaria o accidentalmente de la ventana o existieron otros elementos externos.

Mthethwa fue designado embajador de Sudáfrica en Francia en febrero de 2024 después de una dilatada carrera política en la que ejerció como delegado permanente de su país ante la Unesco y ministro de Seguridad entre 2009 y 2014. También fue responsable gubernamental de Deportes y Cultura. Una de sus últimas apariciones públicas se produjo hace una semana durante una ceremonia de conmemoración de la Primera Guerra Mundial.

Mthethwa saltó a la fama como político en la década de 1990. Antes militó en la Liga Juvenil del ANC y su activa lucha contra el apartheid hizo que el histórico partido le diera sus primeros cargos. En 2002 ingresó en el Parlamento y posteriormente saltó al Gobierno.

Su pasó por el Ministerio de Seguridad estuvo salpicado por casos de corrupción y la tragedia de Marinaka, en la que 34 personas murieron a manos de la Policía durante una huelga de la minería en 2012. El diplomático no fue acusado en ninguno de estos casos, pero parece ser que hace semanas una persona le denunció por haber intentado convencer a una inspectora de que retirase unos cargos contra un exjefe de Inteligencia.