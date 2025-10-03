Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Protestas juveniles en Marruecos. EFE

El Gobierno de Marruecos se abre a atender las demandas de las protestas juveniles

Los organizadores de las manifestaciones implementan medidas preventivas para evitar que se produzcan disturbios violentos

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:53

Los primeros tres muertos en las protestas juveniles del momiviento GenZ 212 en Marruecos han supuesto un punto de inflexión para la organización revolucionaria que ... nació en las redes sociales. La tragedia ocurrida durante el intento de asalto al cuartel de la Gendarmería Real de Laqliaa, cerca de Agadir, en el sur del país, ha abierto el debate en los foros digitales para tratar de evitar que la violencia empañe sus reivindicaciones.

