Dos muertos en el asalto a un cuartel de la Gendarmería Real de Marruecos

Dos personas han muerto y varias han resultado heridas la noche de este miércoles durante un asalto a un puesto de la Gendarmería Real de ... Marruecos en Laqliaa, cerca de Agadir, en el sur del país. Los gendarmes abrieron fuego para repeler el ataque contra la instalación que se produce en el marco de las protestas juveniles del grupo Gen Z 212 que desafían al régimen monárquico de Mohamed VI reivindicando mejoras en los servicios públicos de educación y salud marroquíes.

Las autoridades locales, citadas por la agencia de noticias Maghreb Arabe Presse, han asegurado en un comunicado que los agentes emplearon sus armas «en el marco de la legítima defensa» después de que un grupo de asaltantes atacaran el puesto, en una actuación que se ha saldado con dos fallecidos por herida de bala y varios heridos. Según la Gendarmería Real de Laqliaa, se trató de «un intento de robo de municiones, equipo y armas de servicio».

Lanzamiento de piedras

Según el relato del cuerpo policial, los agresores «participaron en actos de violencia y disturbios lanzando piedras contra el puesto de la Gendarmería e intentando asaltarlo», unas acciones que los agentes trataron de detener en un primer momento con el uso de gases lacrimógenos.

Asimismo, las autoridades añaden que los presuntos atacantes iban armados cuanto irrumpieron por la fuerza en el cuartel, se apoderaron de cuatro motocicletas y un vehículo a los que terminaron prendiendo fuego, además de a una parte de las instalaciones. Todo ello mientras trataban de apoderarse de armas y munición de las fuerzas de seguridad. La Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos e identificar a todos los implicados en el asalto al cuartel, según recoge la agencia de noticias Hespress.

Se trata del incidente más grave desde el inicio de las protestas el pasado sábado 27 de septiembre por la organización juvenil Gen Z 212. Por primera vez las manifestaciones han sido autorizadas y este miércoles han reunido a cientos de personas en Casablanca, Tánger y Tetuán, con lemas como «El pueblo quiere la caída de la corrupción» y «Libertad, dignidad y justicia social». Asimismo, los manifestantes en Casablanca también han pedido la cabeza del primer ministro, Aziz Akhannouch, a quien exigen la dimisión.

A pesar de que el Gobierno marroquí permitió las movilizaciones, la violencia estalló en las calles del país por segunda noche consecutiva. En Salé, localidad en las inmediaciones de la capital, Rabat, encapuchados incendiaron dos coches patrulla y una sucursal bancaria sin corear consignas, según publica la Agencia France-Presse.

EFE

Los medios locales también dan cuenta de incendios de oficinas municipales en la comuna rural de Sidi Bibi, cerca de Agadir, en el sur, y otros actos vandálicos en localidades más pequeñas, como Kelaat M'Gouna, que no estaban incluidos en las convocatorias del colectivo Gen Z 212.

La noche del martes las manifestaciones no autorizadas ya habñian generado enfrentamientos con las fuerzas del orden en localidades como Uchda o Inezgane, a las afueras de Agadir. Unos hechos que se saldaron con 286 heridos, la mayoría de ellos miembros de los efectivos policiales (263), según la versión oficial. El resto son manifestantes. Rachid El Khalfi, portavoz del Ministerio del Interior de Marruecos, informó de que 400 personas habían sido detenidas y más de 140 vehículos policiales y 20 automóviles particulares habían sido incendiados, a la par que los protestantes habían asaltado oficinas gubernamentales, sucursales bancarias y negocios.

Inversiones en educación y sanidad

Las movilizaciones, convocadas por los grupos GenZ 212 y Morocco Youth Voice, han movilizado a miles de personas en más de una decena de ciudades para protestar contra la corrupción y criticar el gasto destinado por el Gobierno marroquí a eventos deportivos -como el Mundial de Fútbol de 2030- a pesar de la precaria situación de los servicios educativos y sanitarios y la tasa de paro en el país africano.

Las protestas, las de mayor seguimiento en Marruecos desde las que sacudieron la región del Rif entre 2016 y 2017, arrancaron durante el pasado fin de semana tras las convocatorias formuladas por dichas organizaciones, que han apelado a manifestaciones «pacíficas y civilizadas» que tuvieron origen en redes sociales como Instagram, TikTok y Discord.