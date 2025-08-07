Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Zona donde se están realizando las obras del nuevo parque infantil 'La Trocha'. SUR

La Trocha se transforma: comienzan las esperadas obras del nuevo parque infantil de Álora

Con una inversión de casi 80.000 euros, el Ayuntamiento renovará por completo la zona de juegos con modernos columpios, toboganes, elementos temáticos y medidas de seguridad, respondiendo así a una demanda vecinal

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Álora

Jueves, 7 de agosto 2025, 17:50

Ya han comenzado las obras de remodelación del Parque Infantil de La Trocha, una actuación muy necesaria que supondrá una importante mejora en la calidad ... y seguridad de este espacio destinado al ocio infantil. La intervención cuenta con una inversión total de 79.592 euros y contempla la renovación completa de la zona de juegos, así como la adquisición e instalación de nuevos elementos lúdicos adaptados a distintas edades.

