La Trocha se transforma: comienzan las esperadas obras del nuevo parque infantil de Álora

Ya han comenzado las obras de remodelación del Parque Infantil de La Trocha, una actuación muy necesaria que supondrá una importante mejora en la calidad ... y seguridad de este espacio destinado al ocio infantil. La intervención cuenta con una inversión total de 79.592 euros y contempla la renovación completa de la zona de juegos, así como la adquisición e instalación de nuevos elementos lúdicos adaptados a distintas edades.

El proyecto incluye la incorporación de modernos columpios, toboganes, balancines y aparatos para trepar, diseñados con materiales seguros, resistentes y homologados según la normativa europea. Esta actuación tiene como objetivo fomentar el juego al aire libre, el desarrollo físico y la convivencia familiar en un entorno más atractivo y accesible para todos los usuarios.

Los trabajos previstos consisten en la limpieza de la zona, la colocación de una valla de seguridad y la instalación y montaje de los nuevos juegos. Entre ellos destacan un castillo multitorre, unos columpios, un juego con forma de saltamontes y un balancín con forma de cangrejo. También se colocará el suelo amortiguador y se instalará el mobiliario urbano correspondiente.

Las vallas que existían en este parque, y que se encuentran en perfecto estado, serán reutilizadas en el nuevo diseño. De este modo, se contribuye a mejorar la seguridad en la zona, al tiempo que se optimizan los recursos disponibles y se mejora el entorno urbano del parque para beneficio de las familias.

Desde el consistorio destacan que esta remodelación responde al compromiso del equipo de gobierno con la mejora de los espacios públicos y, en especial, con la creación de entornos seguros y de calidad para los más pequeños. Se trata de una actuación que dará respuesta a una demanda vecinal y que persigue garantizar que los niños cuenten con espacios adecuados y modernos.

Próximamente comenzarán los trabajos en el Parque de La Paz, que cuentan con un presupuesto de 23.930 euros. Con ello, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por mejorar las zonas infantiles del municipio, ofreciendo a las familias áreas renovadas y con mayores garantías de seguridad para los menores que las utilizan a diario.