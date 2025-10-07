Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Empresa y consistorio ante el nuevo autobús urbano. A.J.G.

El transporte urbano sigue creciendo en uso entre los barrios y el centro de Antequera

Se ha pasado de 144.592 pasajeros en 2018 a 229.567 los registrados en 2024, contando con el billete gratis para mayores de 30 años

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Martes, 7 de octubre 2025, 18:17

El transporte urbano en Antequera crece con nuevas rutas, nuevos vehículos, más descuentos y más respeto al medio ambiente. Así, la UTE Urbano de Antequera — ... formada por Autotransporte San Sebastián, Automóviles Torres, Autocares Vázquez Olmedo y Autobuses Paco Pepe— presenta el cuarto vehículo de la flota, un modelo Ferqui Sunset S4 sobre chasis Mercedes-Benz Sprinter, que cuenta con 19 plazas, plataforma para personas con movilidad reducida, maletero y un diseño panorámico ideal para entrar en los barrios con cuestas y calles estrechas.

