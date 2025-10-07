El transporte urbano sigue creciendo en uso entre los barrios y el centro de Antequera

El transporte urbano en Antequera crece con nuevas rutas, nuevos vehículos, más descuentos y más respeto al medio ambiente. Así, la UTE Urbano de Antequera — ... formada por Autotransporte San Sebastián, Automóviles Torres, Autocares Vázquez Olmedo y Autobuses Paco Pepe— presenta el cuarto vehículo de la flota, un modelo Ferqui Sunset S4 sobre chasis Mercedes-Benz Sprinter, que cuenta con 19 plazas, plataforma para personas con movilidad reducida, maletero y un diseño panorámico ideal para entrar en los barrios con cuestas y calles estrechas.

Se suma a la Línea 2, con una inversión de 175.450 euros que mejorará la accesibilidad, la sostenibilidad y la conexión de los barrios con el centro de la ciudad. Conecta principalmente a la Línea 2, que atiende a la zona residencial de Fuentemora, los barrios de San Miguel, El Carmen, San Juan, Vera Cruz y La Quinta, favoreciendo el acceso de los vecinos de estas zonas al centro de la ciudad y al centro de salud.

Mayor uso y gratuito

El alcalde Manuel Barón adelanta que será gratuito para todas las personas empadronadas en Antequera a partir del 2027, siendo parte de los nuevos pliegos de licitación que se suman a las actuales ventajas de ser gratuito para las personas mayores de 30 años.

«A partir de 2027 el servicio de autobús urbano sea gratuito para toda aquella persona que esté empadronada en nuestro municipio sin excepción», planteándose también a futuro que se incluya como obligatoria una parada en la nueva estación de AVE Antequera Ciudad, sigue el alcalde.

Por otra parte, Barón compartió que se ha pasado de 144.592 pasajeros en 2018 a 229.567 en 2024, lo que demuestra el incremento de uso lo que evita el uso del coche y se contamina menos. Un adelanto a las medidas medioambientales que se irán haciendo necesarias.