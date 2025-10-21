Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un operario trabaja en las obras del futuro centro de día para personas mayores de Sierra de Yeguas. SUR

Sierra de Yeguas fija la apertura de su centro de día para junio de 2026

Con una inversión de casi un millón de euros, el nuevo centro ofrecerá 24 plazas y servicios como cocina, comedor y talleres

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Sierra de Yeguas

Martes, 21 de octubre 2025, 17:19

Poco a poco se van conociendo más detalles sobre el nuevo centro de día que se está construyendo en la localidad malagueña de Sierra de ... Yeguas. Se trata de una infraestructura novedosa y muy demandada por el vecindario, que desde hace semanas se encontraba en un proceso de adecuación del terreno y que, a partir del pasado lunes, ha iniciado la fase de construcción propiamente dicha. Asimismo, se han dado a conocer los plazos de ejecución de la obra, que alcanzarán los ocho meses, por lo que se espera que esté lista para el mes de junio de 2026.

