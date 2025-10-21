Sierra de Yeguas fija la apertura de su centro de día para junio de 2026

Poco a poco se van conociendo más detalles sobre el nuevo centro de día que se está construyendo en la localidad malagueña de Sierra de ... Yeguas. Se trata de una infraestructura novedosa y muy demandada por el vecindario, que desde hace semanas se encontraba en un proceso de adecuación del terreno y que, a partir del pasado lunes, ha iniciado la fase de construcción propiamente dicha. Asimismo, se han dado a conocer los plazos de ejecución de la obra, que alcanzarán los ocho meses, por lo que se espera que esté lista para el mes de junio de 2026.

La empresa encargada de estas actuaciones es Obrasport, de Ronda, con una inversión que alcanza casi el millón de euros, sufragada con fondos europeos Next Generation. Cabe recordar, además, que este proyecto se está llevando a cabo sobre un inmueble que ya se encontraba edificado en un 20%, ya que en su día comenzó a desarrollarlo la asociación ASEMI. El edificio está situado en la calle Acacias, junto a la Escuela Infantil y la Biblioteca Municipal, una ubicación estratégica para ofrecer un servicio accesible a los vecinos del municipio.

20% del inmueble edificado

Esta futura Unidad de Estancia Diurna, que llegará al municipio en el verano del próximo año, contará, según han explicado fuentes municipales, en la planta baja con una sala de estar, así como con una cocina y comedor, aseos y espacios destinados a almacenaje y lavandería. En la primera planta se crearán dos aulas en las que se puedan impartir talleres, un nivel en el que también se ubicarán otros aseos. En cuanto a la capacidad del edificio, desde el Ayuntamiento estiman que la infraestructura dispondrá de más de una veintena de plazas, concretamente 24.

SUR

A pesar de este número limitado, el Consistorio recalca que su objetivo es que el edificio sea un «centro abierto» del que puedan disfrutar más usuarios, sobre todo aprovechando la existencia de cocina y comedor, con el fin de extender este servicio a otros mayores. Esta visión más flexible permitirá que personas que no dispongan de plaza puedan beneficiarse igualmente de las instalaciones, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y su integración social en la comunidad.

Día grande

El alcalde de la localidad, Miguel Ángel Sánchez, ha destacado que el inicio de estas obras supone «un día grande» para el municipio: «Uno de esos días por los que merece la pena trabajar por tu pueblo y luchar por un sueño como es el ansiado centro de día», afirmó el edil. También incidió en la puesta en valor de esta petición vecinal y en la respuesta que ha dado el organismo municipal, un compromiso que se incluía en el programa electoral de hace dos años y medio.

«Es uno de esos días por los que merece la pena trabajar por tu pueblo y luchar por un sueño como es el ansiado centro de día», relataba Sánchez

«Queremos potenciar que el centro de día sea un referente para esas personas que viven en soledad», apostilló Sánchez. Además, recalcó que el hecho de no tener una plaza fija no va a impedir que muchos usuarios puedan disfrutar del centro: «A lo mejor no tienen plaza, pero pueden adquirir menús asequibles. En definitiva, un centro vivo, dinámico y, sobre todo, que erradique la soledad —cuando no es deseada— en muchas personas», sentenció el regidor serrano. Aprovechó también para elogiar la labor realizada en los últimos meses por parte del personal técnico para adecuar la actual edificación a un espacio que cuente con las necesidades demandadas por los vecinos.