Foto del segundo tornado, realizada desde Campillos.

Foto del segundo tornado, realizada desde Campillos. Ignacio Aguilera del Corral /Aemet

Seis años de los tres tornados y la supercélula que sembró el caos en Campillos

Vecinos inmortalizaron con fotos y vídeos aquel episodio meteorológico, «poco habitual» según Aemet, que destrozó naves, arrancó árboles de cuajo y mató más de 60 cabras

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:12

26 de agosto de 2019 en las cercanías de Campillos. Justo al caer el día se encienden todas las alarmas entre los vecinos de esta ... localidad malagueña enmarcada dentro de la comarca del Guadalteba. Muchos de ellos no dan crédito y deciden tirar de móvil para inmortalizar y difundir por redes sociales y grupos de whatsApp lo que ven en un cielo que parece enfurecido: descargas eléctricas, granizo y una cadena de hasta tres tornados asociados a un episodio tormentoso con características supercelulares. Un fenómeno meteorológico calificado como «poco habitual» por la propia Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y del que esta misma semana se cumple ya seis años. (Lee la noticia de SUR de aquella jornada).

