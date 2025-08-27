Seis años de los tres tornados y la supercélula que sembró el caos en Campillos

26 de agosto de 2019 en las cercanías de Campillos. Justo al caer el día se encienden todas las alarmas entre los vecinos de esta ... localidad malagueña enmarcada dentro de la comarca del Guadalteba. Muchos de ellos no dan crédito y deciden tirar de móvil para inmortalizar y difundir por redes sociales y grupos de whatsApp lo que ven en un cielo que parece enfurecido: descargas eléctricas, granizo y una cadena de hasta tres tornados asociados a un episodio tormentoso con características supercelulares. Un fenómeno meteorológico calificado como «poco habitual» por la propia Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y del que esta misma semana se cumple ya seis años. (Lee la noticia de SUR de aquella jornada).

Tan llamativo y poco frecuente fue este capítulo meteorológico que incluso la Aemet realizó un estudio posterior para analizar en profundidad sus características, las trayectorias de los tornados, la distribución espacial de las descargas eléctricas registradas así como el reguero de estragos producidos.

Afortunadamente, aunque no hubo daños personales sí que hubo destrozos en Campillos y en la vecina Sierra de Yeguas provocados mayoritariamente por el segundo de los tres tornados: «Se registraron al menos 6 naves destruidas, más de 60 cabras muertas y daños en tendido eléctrico, campo y carreteras comarcales. Numerosos árboles sufrieron daños de diversa consideración según testigos presenciales e inspección de campo, desde caída de ramas a árboles pequeños arrancados de cuajo, así como numerosos objetos que salieron volando», reza el informe oficial de Meteorología.

Imágenes de los tornados registrados el 26 de agosto de 2019. SUR y Alejandro Ponce

Aquella jornada de la recta final de agosto de 2019 se desarrollaron multitud de episodios tormentosos en todo el interior peninsular, algunos de ellos, resalta Aemet, «visualmente espectaculares» como la referida supercélula tornádica de Campillos. «Gracias a la cantidad de meteoaficionados repartidos por toda la geografía peninsular, se dispone de una ingente cantidad de material gráfico, lo cual facilita un análisis más preciso de los hechos a posteriori», resalta en el informe la agencia estatal.

José Luis Escudero, divulgador en meteorología, recuerda también esta semana en su blog 'Tormentas y rayos' estos tres tornados. «El núcleo de la dana y otros factores en capas medias y altas originó una supercelula al pasar por esta zona. En algunos puntos de estas provincias se dieron registros de mas de 50 litros, acompañados de granizo enorme y varios tornados», asegura Escudero.

¿Qué es una supercélula tornádica?

Las supercélulas son tormentas con un alto grado de organización que suelen producir importantes fenómenos severos en superficie. Se trata, explica Aemet, de tormentas que poseen un profundo y persistente mesociclón (es decir, un vórtice de aire dentro de la tormenta que asciende y gira alrededor de un eje vertical con un ancho horizontal de entre 3 y 10 km, aproximadamente).

Así, de los tres tornados asociados a la fuerte tormenta de aquella jornada, el primero se desarrolló entre las 20:00 y las 20:35 horas y afectó a un área entre Martín de la Jara y Sierra de Yeguas, aproximadamente a unos 5,5 km al norte de la localidad de Campillos. En diversas imágenes y vídeos se aprecia, indica Meteorología, que discurrió muy cerca de una doble fila de aerogeneradores.

Ampliar Árbol arrancado por uno de los tornados. Aemet

El segundo tornado se observó, según diversos testigos presenciales, entre las 20:45 y las 21:15 horas aproximadamente en una zona de fincas agrícolas y ganaderas del entorno de Campillos y tuvo una trayectoria de al menos 700 metros de longitud hasta que se le perdió la pista. «Del análisis de los daños producidos por este tornado estimamos que pudo ser de categoría EF1 (entre 135 y 175 km/h de racha máxima), aunque probablemente en la parte superior de este intervalo y sin descartar que puntualmente pudiera haber alcanzado la categoría EF2», asegura Aemet en el estudio.

Por último, el tercer tornado fue detectado en torno a las 21.00 horas, ya en la etapa final de la supercélula. A partir de las fotos y vídeos disponibles se aprecia que tuvo lugar al oeste de la localidad de Campillos aunque, según el estudio, no se puede determinar su duración con exactitud. «De este tornado solo tenemos constancia a partir de las fotos y vídeos de testigos. Ocurrió a última hora, cuando estaba oscureciendo, y no se tienen noticias de daños ocasionados, por lo que es muy difícil reconstruir la zona con exactitud», resalta el informe.