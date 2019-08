Expectación en Campillos por varios tornados y fuertes lluvias 04:31 De momento los daños registrados son varios campos de olivos destrozados que se han ido a una carretera de las afueras y la caída de algunos tramos del tendido eléctrico. Se espera que las precipitaciones permanezcan hasta entrada la madrugada BORJA GUTIÉRREZ y FERNANDO TORRES Lunes, 26 agosto 2019, 22:53

Con la caída del sol, ya en el ocaso del mes de agosto donde las tardes se notan más cortas, se han encendido las alarmas en la zona de Campillos por la aparición de varios tornados en las afueras del pueblo. Los ciudadanos del municipio han alzado sus móviles para captar el momento y los vídeos que se comparten del momento muestran el fenómeno desde varios puntos. Esto ocurre por la colisión de vientos que trae la tormenta: la famosa DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Similar a una gota fría, como explica el meteorólogo de cabecera de SUR, José Luis Escudero, que publica la actualidad de la meteo en su blog 'Tormenta y rayos'. Es decir, empieza a llegar lo predicho por los especialistas en los últimos días, que desembocó en avisos de alerta desde el fin de semana.

Desde el 112, teléfono de emergencias, informan que los daños registrados por el momento son la destrucción de varias zonas de olivos que han ido a parar a la carretera que va de Campillos a Corrales, alejada del núcleo poblacional. Protección Civil está trabajando en el lugar y de momento no se ha cortado el tráfico por completo. Y por otro lado también se han caído algunos tramos de tendido eléctrico que ha desembocado en leves apagones.

Vista desde dentro del municipio. / José Trigos

El Ayuntamiento de Campillos ha enviado un comunicado oficial a través de las redes sociales pidiendo a los vecinos que permanezcan en sus domicilios, «ante la posibilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos adversos». En el mismo mensaje se pide a la ciudadanía que «limite» el uso de los vehículos. El alcalde de la localidad, Francisco Guerrero, ha indicado a SUR que la preocupación de los efectivos municipales se centra actualmente «en las fuertes lluvias», aunque asegura que «parece que ha pasado lo peor».

No hay medidor de viento en la zona y desde AEMET no poseen datos exactos. «No son huracanes por lo que son indetectables por el radar y por imágenes tampoco podemos valorar el grado de intensidad. Eso se valora después, cuando ya ha terminado», explican. Desde el municipio de momento no han resgistrado daños, pero ya ha comenzado a descargar con fuerza las nubes con hasta granizo. El cielo se ha cerrado y algunos aún tienen en la memoria las recientes inundaciones en la localidad, de la que aún se han recuperado al cien por cien.

Desde la AEMET amplían sobre la situación al tiempo que ya han decretado alerta amarilla en la zona norte de la provincia malagueña: «En estos momentos se está fortaleciendo en la zona pero se supone que en la media noche debe de ir desplazándose hasta el mediterráneo. Aunque se está retroalimentando y no deja de estar en el lugar la supercélula».

La última actualización amplía a la Subbética cordobesa el aviso naranja por lluvias, que al igual que en la Campiña, se prevé que esté vigente hasta la medianoche de hoy.