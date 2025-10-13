Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una de las nuevas cámaras de videovigilancia instaladas en Cártama. SUR

Más seguridad y menos atascos: Cártama estrena 38 cámaras para vigilar sus calles

La nueva red de videovigilancia controlará el tráfico en tiempo real, reducirá la siniestralidad y mejorará la movilidad en las vías más transitadas del municipio

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Cártama

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:18

El Ayuntamiento de Cártama ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de videovigilancia con la instalación de 38 cámaras en distintos puntos estratégicos del municipio, ... con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la movilidad urbana. Con esta iniciativa, el gobierno local cumple uno de los compromisos adquiridos al inicio del mandato y avanza en la modernización de los servicios municipales.

