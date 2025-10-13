Más seguridad y menos atascos: Cártama estrena 38 cámaras para vigilar sus calles

El Ayuntamiento de Cártama ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de videovigilancia con la instalación de 38 cámaras en distintos puntos estratégicos del municipio, ... con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la movilidad urbana. Con esta iniciativa, el gobierno local cumple uno de los compromisos adquiridos al inicio del mandato y avanza en la modernización de los servicios municipales.

Según ha explicado el alcalde, Jorge Gallardo, este nuevo sistema permitirá «mejorar no solo la labor que realizan nuestros agentes en materia de seguridad vial y control de infracciones, sino también favorecer una mejor gestión y fluidez del tráfico en las principales vías de la localidad». La iniciativa responde a la necesidad de dotar a la Policía Local de herramientas tecnológicas que optimicen su trabajo y contribuyan a la prevención de incidentes en la vía pública.

El sistema de videovigilancia, que ya se encuentra operativo casi en su totalidad, incluye ocho cámaras lectoras de matrículas distribuidas en varios puntos estratégicos del término municipal. La ubicación de estos equipos ha sido seleccionada cuidadosamente para cubrir las zonas con mayor riesgo de accidentalidad y aquellas que soportan un mayor volumen de tráfico diario. Entre las localizaciones elegidas destacan la entrada a la Estación de Cártama, el Cruce de la Estación, Santo Cristo, la Carretera de Coín y la zona de Sierra de Gibralgalia, entre otras.

El sistema de videovigilancia, que ya se encuentra operativo casi en su totalidad, incluye ocho cámaras lectoras de matrículas distribuidas en varios puntos estratégicos del término municipal.

Desde el Consistorio destacan que la puesta en marcha de este sistema supondrá un importante refuerzo en materia de seguridad vial, ya que permitirá realizar un monitoreo constante del tráfico e identificar conductas imprudentes que puedan poner en riesgo a peatones y conductores. Además, el carácter visible de las cámaras actuará como elemento disuasorio, fomentando el cumplimiento de las normas y reduciendo la comisión de infracciones.

«Reducir la accidentalidad»

«Este nuevo sistema permitirá reducir la accidentalidad mediante la vigilancia permanente y la identificación de comportamientos de riesgo. Además, servirá para prevenir infracciones y promover una conducción más segura y responsable», ha subrayado el regidor durante una visita a la Jefatura de la Policía Local, donde se supervisan las imágenes en tiempo real.

La instalación de estas cámaras representa también un paso adelante en la gestión inteligente del tráfico, ya que permitirá reaccionar con rapidez ante incidencias y optimizar la movilidad en momentos de alta densidad de circulación. De este modo, el Ayuntamiento de Cártama apuesta por la tecnología como herramienta clave para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Por su parte, desde la Jefatura de la Policía Local han adelantado que el proyecto no termina aquí. El área de seguridad trabaja ya en una segunda fase de implantación, en la que se prevé ampliar la red de videovigilancia con nuevas ubicaciones estratégicas. «Estamos analizando nuevos puntos en los que la instalación de cámaras podría resultar especialmente útil, con el objetivo de completar una red muy completa que refuerce la seguridad y la movilidad en todo el término municipal», señalaron.