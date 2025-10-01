Santa Clara convierte su fachada en una exposición permanente en Antequera

El Centro Cultural Santa Clara acoge en su exterior una exposición fotográfica de Manuel Romero Calatayud quien plasma varios espacios destacados monumentales de la ciudad. ... En el conocido 'Espacio Tribuna', esta iniciativa busca acercar la cultura fotográfica a la fachada del edificio las 24 horas del día durante toda la semana con la comodidad y el disfrute del visitante.

Manuel Romero Calatayud pertenece a AFA (Agrupación Fotográfica Antequerana) quien expone hasta el próximo 31 de diciembre una trilogía de imágenes en blanco y negro que retratan rincones emblemáticos de la ciudad con una mirada íntima y evocadora.

La inauguración contó con el concejal de Cultura, José Medina Galeote, junto al presidente de AFA, José Díez de los Ríos, y el fotógrafo Manuel Romero.

El autor comparte que «no son fotografías sobre lugares, sino sobre lo que esos lugares significan, porque hay rincones que, sin ser nuestros, nos pertenecen». Se trata de un trabajo que invita al paseo y a la reflexión.