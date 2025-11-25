Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ronda

La Corporación municipal de Ronda guarda un minuto de silencio en el inicio del pleno en memoria de la última mujer asesinada por violencia machista. SUR
SUR Ronda

Ronda trabaja para implantar la zona naranja durante el primer semestre de 2026

El pleno municipal avala la nueva regulación de aparcamientos pese a la petición del PSOE de suspenderla

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:07

Comenta

El Ayuntamiento de Ronda ya trabaja en la implantación de la nueva zona naranja, una regulación de aparcamiento que afectará a más de una veintena ... de calles del municipio. La iniciativa, presentada la semana pasada, recibió luz verde en el pleno municipal del pasado lunes, a pesar de la petición del PSOE provincial de suspenderla durante la constitución del comité comarcal de la Serranía de Ronda celebrado en Benaoján.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

