Ronda trabaja para implantar la zona naranja durante el primer semestre de 2026

El Ayuntamiento de Ronda ya trabaja en la implantación de la nueva zona naranja, una regulación de aparcamiento que afectará a más de una veintena ... de calles del municipio. La iniciativa, presentada la semana pasada, recibió luz verde en el pleno municipal del pasado lunes, a pesar de la petición del PSOE provincial de suspenderla durante la constitución del comité comarcal de la Serranía de Ronda celebrado en Benaoján.

Pese a las protestas socialistas, el Consistorio mantiene su hoja de ruta y avanza en el desarrollo de esta medida, que prevé entrar en funcionamiento durante el primer semestre de 2026. Según lo explicado por el propio Ayuntamiento, la zona naranja se aplicará en 21 calles del centro y dará prioridad de estacionamiento a los residentes rondeños. Los visitantes cuyos vehículos no estén domiciliados fiscalmente en la ciudad deberán recurrir al parquímetro, con una tarifa de un euro por hora y un límite máximo de tres horas.

La alcaldesa, Mari Paz Fernández, defendió durante el pleno que la nueva regulación permitirá mejorar la rotación de aparcamientos, especialmente durante la ejecución de obras en distintas zonas del municipio. Recordó, además, que este modelo «funciona en la mayoría de ciudades» y que se integra en otras actuaciones ya aprobadas, como la creación de un millar de nuevas plazas, entre las ya operativas en la calle Prado y el Campo del Nene y las previstas en el antiguo mercado de mayoristas. «Trabajamos en base a nuestro plan de movilidad y seguimos adelante defendiendo los intereses de Ronda, porque tenemos un proyecto de ciudad», subrayó Fernández.

Suspensión

El sábado, coincidiendo con la constitución del comité comarcal de la Serranía de Ronda en Benaoján, el PSOE aprobó una resolución en la que solicita la suspensión de la zona naranja. El documento reclamaba abrir un proceso de diálogo institucional antes de aplicar cambios que, según los socialistas, podrían afectar a la movilidad de los vecinos de la comarca que a diario se desplazan a Ronda.

La resolución planteaba la creación de una mesa de coordinación comarcal con participación del Ayuntamiento de Ronda, los municipios del entorno y la Diputación de Málaga para consensuar un modelo de movilidad equilibrado. También proponía reforzar la colaboración entre administraciones y visibilizar la aportación económica y social de los municipios serranos a la ciudad del Tajo.

Responsables socialistas expresaron que estas medidas se formulan desde la voluntad de diálogo y con el objetivo de garantizar la cohesión territorial. Tanto el responsable provincial, Rafael Granados, como el secretario comarcal, David Sánchez, y la secretaria local de Benaoján, Soraya García, insistieron en la necesidad de que las decisiones sobre movilidad se adopten con consenso y coordinación.

El resto del pleno

La sesión plenaria del lunes comenzó con un minuto de silencio en recuerdo de la última víctima de violencia machista. Durante el debate, el equipo de gobierno dio cuenta de los pasos previstos en materia de movilidad, entre ellos el inicio, en mayo, de las obras del aparcamiento subterráneo del antiguo cuartel de La Concepción, que ofrecerá alrededor de 500 plazas en una zona céntrica.

También se recordó la distribución de las nuevas áreas reguladas, con la implantación de la zona naranja en las calles aprobadas y el mantenimiento de la zona verde, destinada exclusivamente a residentes, en los barrios de La Ciudad y Padre Jesús. Estas medidas se integran en las actuaciones que el Consistorio va desplegando de forma progresiva en materia de aparcamiento.

Asimismo, el pleno aprobó la creación de una oficina antiokupación, destinada a prestar apoyo y orientación a vecinos que se enfrenten a situaciones de ocupación ilegal, y acordó que la piscina cubierta municipal pasará a llevar el nombre de Salvador Carrasco, trabajador municipal recientemente fallecido y muy apreciado por sus compañeros.