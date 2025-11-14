Gratis para los residentes y 1 €/h para los visitantes: así será la nueva 'Zona Naranja' en el centro de Ronda

El Ayuntamiento de Ronda ha presentado este jueves nuevas medidas relacionadas con la regulación del tráfico, especialmente en el centro de la ciudad. Entre ellas, ... una de las principales novedades será la implantación, en más de una veintena de calles, de un espacio denominado Zona Naranja, donde los vehículos de los residentes podrán estacionar de forma gratuita, mientras que los visitantes deberán abonar un euro por hora, con un máximo de tres, mediante parquímetros. Este nuevo paquete de medidas, afirman desde el Consistorio, está dirigido a favorecer y priorizar a los vecinos en el uso de los aparcamientos del centro.

Concretamente, estas medidas buscan facilitar el estacionamiento a los rondeños y afectarán a 21 calles de esta zona de la ciudad. La nueva Zona Naranja permitirá liberar alrededor de mil plazas de aparcamiento en estas vías. Además, el delegado municipal de Tráfico, Jorge Fernández, ha explicado que los vehículos domiciliados fiscalmente en la localidad podrán aparcar de forma gratuita y sin límite de tiempo. «Estas medidas favorecerán el aparcamiento para residentes, trabajadores y comercio local», destacó.

21 calles

El concejal también declaró que la aprobación de este paquete de medidas se llevará al próximo pleno ordinario y entrará en vigor a lo largo del año 2026. «Queremos que aparcar en el centro deje de ser una odisea. Esta zona no viene a quitar plazas, viene a dar plazas, rotación y prioridad a los rondeños», añadió Fernández. Estas actuaciones se integran en la estrategia municipal para mejorar la movilidad y facilitar el acceso al centro urbano.

Uso de cámaras digitales

Para poder identificar y diferenciar a los residentes de los visitantes en estas nuevas zonas, el Ayuntamiento ha explicado a SUR que se utilizará un sistema de cámaras digitales instalado en los puntos regulados. Su funcionamiento es sencillo: las cámaras leen las matrículas y las cruzan automáticamente con el padrón de vehículos del Consistorio. Si la matrícula está domiciliada fiscalmente en Ronda, el vehículo queda autorizado a estacionar gratis; si no lo está, el sistema lo detecta y se aplica el régimen de visitante.

«Esta zona no viene a quitar plazas, viene a dar plazas, rotación y prioridad a los rondeños», relataba Fernández

Este mismo sistema es el que se emplea en el eje Armiñán–Puente Nuevo–Virgen de la Paz, donde desde el pasado mes de agosto se restringe el paso a los vehículos no domiciliados fiscalmente en Ronda. En este caso, las cámaras vigilan el cumplimiento de la medida, que busca reducir en un 30% el tráfico diario que soporta esta zona.

Las calles que formarán parte de la nueva Zona Naranja son: Mariano Soubirón, Infantes, Naranja, Cruz Verde, Almendra, Setenil, María Cabrera, Virgen de los Dolores, Santa Cecilia, Sevilla, Lauría, Pozo, Molino, Los Remedios, Poeta Rilke, Carlos Cobo, San José, Jerez, Castelló Madrid, Comandante Salvador Carrasco y Ollerías. Además, en La Ciudad y en Padre Jesús continuará reservándose el aparcamiento exclusivamente para los residentes, en una zona que se denominará Zona Verde.

Por otro lado, Fernández recordó que se creará un aparcamiento subterráneo en el centro, con tres plantas y una gran plaza en superficie, que ofrecerá alrededor de 500 plazas. También está prevista la construcción de otro aparcamiento de gran capacidad, de aproximadamente medio millar de plazas, en el barrio de San Francisco.

Igualmente, el delegado subrayó la puesta en marcha del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Ronda, así como la medida que regula el tráfico en el eje entre la calle Armiñán, el Puente Nuevo y la calle Virgen de la Paz, que también da prioridad a los rondeños permitiéndoles el tránsito por la zona. Estas actuaciones, señaló, forman parte de una estrategia integral destinada a mejorar la movilidad, reducir la congestión y favorecer la calidad de vida en el casco urbano.