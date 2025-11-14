Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Zona de aparcamiento en el centro de Ronda. SUR
SUR Ronda

Gratis para los residentes y 1 €/h para los visitantes: así será la nueva 'Zona Naranja' en el centro de Ronda

La medida liberará alrededor de 1.000 plazas y se controlará mediante cámaras que verificarán las matrículas con el padrón de vehículos

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:06

El Ayuntamiento de Ronda ha presentado este jueves nuevas medidas relacionadas con la regulación del tráfico, especialmente en el centro de la ciudad. Entre ellas, ... una de las principales novedades será la implantación, en más de una veintena de calles, de un espacio denominado Zona Naranja, donde los vehículos de los residentes podrán estacionar de forma gratuita, mientras que los visitantes deberán abonar un euro por hora, con un máximo de tres, mediante parquímetros. Este nuevo paquete de medidas, afirman desde el Consistorio, está dirigido a favorecer y priorizar a los vecinos en el uso de los aparcamientos del centro.

