Ronda prepara un 'plan B' para garantizar el suministro ante cualquier incidencia en su única tubería de agua

El Ayuntamiento de Ronda ha puesto en marcha un plan de contingencia para garantizar el suministro de agua ante la posibilidad de una avería en ... la tubería que actualmente actúa como la única vía principal de abastecimiento de la ciudad. Esta infraestructura, que da servicio a la práctica totalidad del municipio, se ha convertido en un punto crítico por su condición de conducción única, lo que deja a la localidad en una posición de vulnerabilidad en caso de una rotura o incidencia grave.

La preocupación municipal se centra precisamente en ese escenario: una avería imprevista podría interrumpir el servicio de agua a miles de vecinos y generar un problema de primera magnitud. Consciente de la importancia de anticiparse, el Ayuntamiento ha activado un 'plan B' que permita disponer de una alternativa real cuando se presenten situaciones de emergencia.

En este contexto, Adif acometerá una nueva conducción que partirá desde los depósitos de El Fuerte, con el objetivo de crear una vía adicional capaz de reforzar el sistema de abastecimiento actual. Esta actuación permitirá disponer de una segunda línea operativa que, llegado el caso, pueda suplir temporalmente la infraestructura principal mientras se ejecutan reparaciones o trabajos de mantenimiento.

Aunque no se han detallado aún plazos, costes ni el método constructivo concreto, la intervención supone un avance significativo en la estrategia de prevención del municipio. La futura conducción no solo ofrecerá mayor seguridad al conjunto de la población, sino que también aliviará la presión sobre la infraestructura existente, que actualmente concentra toda la responsabilidad del transporte de agua desde los depósitos hasta los hogares.

Importancia

Desde el Ayuntamiento se traslada la importancia de contar con redundancia en servicios esenciales como el abastecimiento, especialmente en localidades donde la geografía y la disposición urbanística limitan la instalación de múltiples redes. La existencia de una única tubería implica que cualquier incidencias, por pequeña que sea, puede tener un impacto inmediato, lo que convierte a la nueva obra impulsada por Adif en un paso clave para dotar de estabilidad al sistema.

Además, la creación de una segunda vía de abastecimiento permitirá programar intervenciones en la red con mayor previsión y sin necesidad de interrumpir el servicio. Esto facilitará trabajos de revisión, mejora o mantenimiento que, hasta ahora, debían abordarse con una planificación compleja para evitar cortes que afectaran a los vecinos.

Aunque la tubería actual sigue operativa y no existe una alerta inmediata sobre su estado, el Consistorio insiste en la importancia de adelantarse a posibles contingencias. El cambio climático, el envejecimiento de infraestructuras y la creciente demanda urbana hacen imprescindible fortalecer los sistemas de suministro. Un municipio del tamaño y relevancia de Ronda, que además recibe un notable flujo de visitantes a lo largo del año, no puede permitirse depender de una sola conducción para garantizar un servicio tan básico.