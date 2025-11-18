Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La delegada municipal de Obras, Concha Muñoz, junto a personal técnico durante la supervisión del material destinado a la nueva conducción de abastecimiento. SUR
SUR Ronda

Ronda prepara un 'plan B' para garantizar el suministro ante cualquier incidencia en su única tubería de agua

Adif acomete desde este martes una nueva conducción desde los depósitos de El Fuerte para disponer de una vía alternativa de abastecimiento

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:52

Comenta

El Ayuntamiento de Ronda ha puesto en marcha un plan de contingencia para garantizar el suministro de agua ante la posibilidad de una avería en ... la tubería que actualmente actúa como la única vía principal de abastecimiento de la ciudad. Esta infraestructura, que da servicio a la práctica totalidad del municipio, se ha convertido en un punto crítico por su condición de conducción única, lo que deja a la localidad en una posición de vulnerabilidad en caso de una rotura o incidencia grave.

