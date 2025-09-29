Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ronda

Algunos establecimientos de Ronda ya han incorporado las nuevas papeleras en sus terrazas, que serán de uso obligatorio a partir de enero de 2026. SUR
SUR Ronda

Ronda obligará a las terrazas de hostelería a contar con papeleras en sus mesas desde 2026

El Ayuntamiento repartirá gratuitamente 800 recipientes con el escudo municipal y el logo de Turismo de Ronda para fomentar la limpieza y reducir la suciedad en la vía pública

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:00

El Ayuntamiento de Ronda ha puesto en marcha una campaña pionera en la ciudad para fomentar la limpieza en los espacios públicos vinculados a la ... hostelería. La alcaldesa, Mari Paz Fernández, ha anunciado que, desde enero de 2026, será obligatorio que los negocios que dispongan de terrazas incorporen recipientes en sus mesas para depositar residuos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Espacios grises

