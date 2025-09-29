Ronda obligará a las terrazas de hostelería a contar con papeleras en sus mesas desde 2026

El Ayuntamiento de Ronda ha puesto en marcha una campaña pionera en la ciudad para fomentar la limpieza en los espacios públicos vinculados a la ... hostelería. La alcaldesa, Mari Paz Fernández, ha anunciado que, desde enero de 2026, será obligatorio que los negocios que dispongan de terrazas incorporen recipientes en sus mesas para depositar residuos.

La regidora explicó que el objetivo de la medida es «concienciar tanto a los hosteleros como a la ciudadanía en general sobre la importancia de mantener la ciudad limpia, una tarea de todos». Fernández señaló que se trata de un concepto novedoso dentro de las ordenanzas municipales y subrayó que responde a una problemática detectada en los últimos años: la acumulación de basura en terrazas y sus entornos, especialmente servilletas y envoltorios que acaban en la vía pública con facilidad, sobre todo en días de viento.

Para poder facilitar la implantación de esta obligación, el Consistorio ha iniciado el reparto gratuito de 800 papeleras que lucen el escudo del Ayuntamiento y el logotipo de la empresa municipal Turismo de Ronda, S. A. Con ello, el equipo de gobierno pretende apoyar a los hosteleros en el proceso de adaptación a la nueva normativa.

La medida fue presentada en rueda de prensa por la alcaldesa, acompañada de los delegados de Ocupación de la Vía Pública, Jorge Fernández, y de Turismo, Ángel Martínez, también responsable de la sociedad municipal Turismo de Ronda, S. A. Durante el acto, se hizo hincapié en que la limpieza es uno de los principales retos que afrontan las ciudades con un alto volumen de visitantes y que este tipo de acciones contribuyen a mejorar la experiencia de vecinos y turistas.

Factor determinante

Fernández insistió en que la colaboración del sector hostelero será «fundamental» para garantizar el éxito de la iniciativa. En este sentido, recordó que la hostelería es una de las principales cartas de presentación de Ronda y que mantener sus espacios en condiciones óptimas es un factor determinante para preservar la imagen de la ciudad.

El Ayuntamiento prevé intensificar durante los próximos meses la campaña informativa para explicar a los empresarios los detalles de la nueva normativa y asegurar que, llegado el plazo, todos los establecimientos cuenten con los recipientes adecuados.