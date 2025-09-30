Ronda da luz verde a la creación de un nuevo vial que conectará tres barriadas

El pleno ordinario del mes de septiembre en Ronda dejó varias novedades relacionadas con los proyectos que avanzan en el término municipal. El asunto más ... destacado fue la aprobación de un plan para la construcción de un nuevo vial que conectará tres barriadas clave en la comunicación de la ciudad: La Harinera, la UVA y Almocábar.

Según informó el Ayuntamiento, la actuación contará con una inversión de 650.000 euros procedente de la Diputación Provincial de Málaga y se enmarca dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Ronda. La alcaldesa, Mari Paz Fernández, explicó que la principal misión del proyecto es mejorar la movilidad en esta zona y en el conjunto del municipio.

Fernández añadió que se trata de una propuesta que unirá tres barriadas actualmente separadas por un vacío urbano, un espacio que hoy «solo aporta suciedad e inseguridad». Además del nuevo vial, se prevé habilitar aparcamientos libres y gratuitos, así como optimizar la conexión del tráfico en esta parte de la ciudad.

En materia de seguridad, el proyecto incluirá el vallado junto a la vía del tren para evitar posibles riesgos futuros. Desde el Ayuntamiento confían en licitar el proyecto próximamente, aunque aún no se han concretado fechas. En cuanto a las obras, se estima que puedan comenzar en el primer trimestre de 2026.

No será la única actuación prevista en la zona, ya que la barriada de la UVA también experimentará una transformación en los próximos meses. El Ayuntamiento tiene previsto demoler el antiguo mercado de mayoristas para crear una nueva bolsa de aparcamientos gratuitos. En este caso, los trabajos se prevé que comiencen en octubre.

Sesión

Durante la sesión también se aprobó la creación de un registro de demandantes de vivienda pública, una herramienta que permitirá ordenar y gestionar la demanda habitacional en Ronda. Asimismo, el Ayuntamiento impulsará la construcción de 175 viviendas públicas en el terreno del antiguo campo de fútbol, mientras que la Junta de Andalucía está invirtiendo 3,5 millones de euros en la urbanización de La Dehesa, donde se levantarán 365 viviendas más.

Por otro lado, el pleno aprobó definitivamente el estudio de detalle para la construcción de 174 viviendas privadas en la barriada de Padre Jesús, distribuidas en tres edificios. Asimismo, desde la iniciativa privada se promoverá la creación de una almazara con fines turísticos, que combinará la producción de aceite con actividades de oleoturismo.

Otra decisión relevante fue la solicitud formal a la Junta de Andalucía de una parte del antiguo Hospital de Ronda, donde se ubicarán las sedes universitarias de los grados de Enfermería, ya implantado, y Fisioterapia. Este último se incorporará al municipio gracias a la colaboración entre la Junta, la Universidad de Málaga (UMA) y el Ayuntamiento. La Diputación Provincial se ha comprometido a financiar el 50% de las obras necesarias para esta actuación.

La sesión plenaria comenzó con un minuto de silencio por la situación en Palestina. Además, se aprobó una modificación de las ordenanzas municipales que obligará, a partir de 2026, a los negocios de hostelería con terrazas a instalar papeleras de sobremesa en sus mesas, con el objetivo de mejorar la limpieza y el cuidado del entorno urbano.