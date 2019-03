SUR Ronda Retiran la moción para pedir a la Junta que no autorice la Goyesca fuera de la Feria El portavoz del PP, Antonio Arenas, anoche. / V. M. El PP, en la oposición, que la había propuesto, asegura que el Gobierno andaluz negocia con el empresario organizador ante el adelanto de fecha VANESSA MELGAR Martes, 26 marzo 2019, 09:07

La polémica suscitada ante el adelanto, este año, de la fecha de la Corrida Goyesca, una semana antes de la Feria y Fiestas de Pedro Romero, según anunció el empresario organizador y torero Francisco Rivera, se coló anoche en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Ronda correspondiente al mes de marzo sin figurar en el orden del día. El PP, en la oposición, retiró finalmente una moción, que había anunciado en los medios de comunicación, con el propósito de conseguir el apoyo del resto de los grupos políticos e instar a la Junta de Andalucía a que no autorizase la celebración del emblemático festejo taurino fuera de la Feria, prevista del 3 al 8 de septiembre. Rivera desveló que la Goyesca se desarrollará este 2019 el 31 de agosto y no el 7, por motivos de cartel (mano a mano entre Morante de la Puebla y Roca Rey). La decisión del diestro ha provocado malestar entre vecinos de la ciudad del Tajo, que lo acusan de atacar las tradiciones rondeñas, e incluso, la Asociación de Peñas de Ronda pidió declarar a Rivera persona non grata.

Antonio Arenas, portavoz de los populares, argumentó que la retirada de la moción se produce ante la negociación que mantiene actualmente la Junta con el empresario, a fin de encontrar una solución. El edil no ofreció más detalles, pero el concejal de Obras y Urbanismo, Francisco Márquez, afirmó: «No sé si lo que se negocia es que haya una corrida de toros el día 7 y no sé si tendría que abonarla el Ayuntamiento», manifestó.

Tanto Márquez como el líder de APR, Antonio Marín, también en la oposición, alabaron la decisión del PP. Marín dijo que la Asociación de Peñas «no pinta nada» y que se ha extralimitado al pedir la declaración de persona non grata para Rivera.

«Estaríamos prevaricando»

Aunque se agradeció la decisión del PP, la alcaldesa, Teresa Valdenebro, acusó a esta formación de «caldear el ambiente» y «tergiversar». «No le voy a pedir al empresario que recapacite», aseguró, al tiempo que mantuvo que la Goyesca es un evento privado que cuenta con colaboración pública, pero ello no es condicionante para obligarlo a que no organice la Goyesca. «No podemos obligar a la Legión a celebrar los 101», puso como ejemplo.

Valdenebro añadió que le pidió a Rivera abrir este debate de cara a 2020, ya que la fecha de la Feria estaba aprobada cuando el empresario realizó su propuesta. «Tampoco podemos instar a una administración a que no autorice un acto reglado que cumple con toda la normativa. Estaríamos prevaricando. No he atendido nunca las peticiones de nadie, atendemos el interés general», concluyó Valdenebro.