El futuro de los ediles del PA en la Serranía de Ronda, en el aire La histórica andalucista rondeña Isabel Barriga. / Vanessa Melgar Crónica política Los representantes de la formación en Ronda y Montecorto, tras la desaparición del partido en 2015, sopesan su continuidad en política de cara a las próximas elecciones municipales VANESSA MELGAR Martes, 8 enero 2019, 00:22

Haciendo garabatos en el todavía impoluto calendario de 2019, quedan cuatro o cinco meses mal contados para las elecciones municipales. Con la vista puesta en mayo y las indigestiones navideñas aún en proceso de cura, muchos en Ronda seguirán padeciéndolos: unos, por nervios, otros por incertidumbre, los de allí, por exceso de confrontaciones... el prólogo de la cita con las urnas, en su modalidad local, siempre es apasionante en la ciudad del Tajo, pero esta convocatoria se antoja aún más apetecible, más sabrosa. Florituras aparte, el escenario estará dominado por el hartazgo de los rondeños que, lejos de ver progresar a su ciudad y de que ésta abandone, o al menos lo intente, la parálisis a la que está sometida, siguen contemplando cómo está sumida en la desidia.

Una de las incógnitas, que aún, oficialmente, no quiere ser despejada por su protagonistas, será la del PA. ¿Seguirán o no los actuales ediles andalucistas en política? Y si se decantan por el sí, ¿desde dónde, tras la desaparición de las siglas andalucistas en 2015? La histórica líder de esta formación, Isabel Barriga, asegura que aún no lo ha decidido e incluso apunta al hartazgo político, que también está muy presente en la ciudad del Tajo. La andalucista deja la puerta abierta, no obstante, a una posible integración en otros partidos. Su ex compañero y ex alcalde, Antonio Marín, desde el salón de Alianza por Ronda (APR), sentado en su sillón, a la lumbre de su mesa camilla, y tras rechazar el ofrecimiento de 'Por mi pueblo' para acudir a las urnas, casi, casi le ha cerrado la puerta a Barriga, dice él.

Los otros dos concejales andalucistas, María José Zarzavilla y Rafael Flores, parecen tenerlo más claro. No continuarán en la batalla, aunque tampoco dan portazo, especialmente Zarzavilla. Flores sí parece que se va. «Algo muy ilusionante tendría que surgir, pero en vista de lo que hay... no creo», matiza.

Respecto a la comarca, en Montecorto, su alcalde, Miguel Ayala, el único regidor de la provincia en esta legislatura del PA, sí que se decanta más por seguir al pie del cañón, junto con su grupo (tres ediles), pero se muestra receloso en la forma. «Este mes lo decido con mi grupo», declara y calla al ser preguntado si le gustaría seguir en política.

Así las cosas, habrá que esperar un poco más para conocer el futuro de los, dentro de poco, exrepresentantes del PA en Ronda y la Serranía, para comprobar si muchos se decantan por el acomodo en otros partidos, por nuevas siglas o por el 'goodbay' a la política.

El resto

Al margen del PA, la cita con las elecciones municipales en Ronda ya cuenta con un PSOE que, al parecer, estaría requetedividido: a la pelea entre la actual candidata, la secretaria general y exalcaldesa, Isabel Aguilera, y la regidora y ex secretaria general, Teresa Valdenebro, (la primera le arrebató el mando del partido a la segunda), sigue más viva que nunca y incluso Valdenebro, en sus foros afines, no descarta aún ser la cabeza de lista. A todo ello se suma que entre los de Aguilera también han surgido algunas discrepancias.

En el PP, la ex alcaldesa María de la Paz Fernández volverá a la carga como candidata. Desde lo benévolo de la expresión, tiene sed de venganza, después de que en 2016, el PSOE, con Valdenebro, el PA e IU le arrebataran el sillón con un moción de censura.

'Toti' (AntonioMarín), que con sus siglas, APR, obtuvo en las pasadas municipales tres ediles, espera subir su cuota de representación municipal y ser la llave de futuros pactos. Dice que es más 'pactable' el PSOE que el PP.

IU, actualmente en el gobierno con el PSOEy el PA, parece que podría pagar el pato de la que puede ser la actuación más valiente, aunque muy mal gestionada, que se ha llevado a cabo en Ronda en esta legislatura: la de intentar proteger el conjunto histórico y regular el tráfico en el espacio y en el Puente Nuevo. IU, que dirige la concejalía de Tráfico, aún no tiene candidato, al igual que Ciudadanos, que está barajando nombres para su lista; y Podemos. También se desconoce si otras formaciones como VOX irrumpirán en Ronda.