El municipio malagueño de Benalauría. SUR

Fracasa la moción de censura en Benalauría y el alcalde anuncia que dimitirá en diciembre

El pleno se salda con cuatro votos a favor de la continuidad de Cristóbal Díaz frente a tres en contra, y el regidor confirma que será relevado por la actual teniente de alcalde, Alicia González, al entender que el pueblo «no merece mociones de censura»

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Benalauría

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:54

Benalauría vivió este viernes un pleno extraordinario de gran expectación política. La moción de censura registrada el pasado 22 de agosto contra el alcalde popular, ... Cristóbal Díaz, no prosperó finalmente al contar con el apoyo de cuatro concejales, los tres del PP y el edil independiente Alejandro Guerrero, que retiró su firma en el último momento; frente a los tres votos favorables del PSOE y la Agrupación de Electores de Benalauría (AEB).

