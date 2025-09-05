Fracasa la moción de censura en Benalauría y el alcalde anuncia que dimitirá en diciembre

Benalauría vivió este viernes un pleno extraordinario de gran expectación política. La moción de censura registrada el pasado 22 de agosto contra el alcalde popular, ... Cristóbal Díaz, no prosperó finalmente al contar con el apoyo de cuatro concejales, los tres del PP y el edil independiente Alejandro Guerrero, que retiró su firma en el último momento; frente a los tres votos favorables del PSOE y la Agrupación de Electores de Benalauría (AEB).

Aunque el desenlace ya se preveía tras el cambio de postura de Guerrero, el pleno confirmó que la iniciativa no tenía recorrido. El propio alcalde aprovechó la sesión para anunciar que presentará su dimisión en diciembre y que será sustituido por la actual primera teniente de alcalde, Alicia González, también del PP.

Díaz explicó que su decisión es personal y libre, sin motivación política, y que lo hace «por el bien del pueblo, que no merece mociones de censura». Añadió que volverá a presentarse como candidato en las próximas elecciones municipales y que, tras su renuncia, pasará a ocupar el cargo de teniente de alcalde. El regidor insistió en que se marcha por convicción propia, después de haber explicado su decisión a los vecinos, quienes, según señaló, han entendido los motivos.

El PP había confirmado días antes un acuerdo con Alejandro Guerrero para garantizar la estabilidad del gobierno local. Según la formación, las conversaciones mantenidas en los últimos días sirvieron para «anteponer el interés general del municipio a cualquier desavenencia interna» y para reforzar la gobernabilidad en esta localidad del Valle del Genal.

Valoración

Tras el pleno, el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, valoró el resultado como «la segunda derrota del sanchismo en la provincia en menos de dos meses», después de que en julio decayera también la moción socialista planteada en Benaoján. «Hoy se demuestra que las artimañas socialistas no son bienvenidas y que nadie quiere unirse al PSOE de Sánchez tras el daño hecho al interés de esta provincia», afirmó Carmona, que felicitó tanto al alcalde como a los concejales «por haber sabido estar a la altura».

El dirigente popular defendió que el PP ofrece «fortaleza y proyectos serios de gobierno» y que seguirá trabajando de la mano de los vecinos. «La realidad es que nadie quiere unir su destino al PSOE de Pedro Sánchez», remarcó.

Con este desenlace, el PSOE encadena su segundo intento fallido de moción de censura en apenas seis semanas en la Serranía de Ronda, tras la retirada en julio de la iniciativa en Benaoján por la presión sobre el edil popular que la apoyaba. Mientras tanto, el PP mantiene la vara de mando tanto en Benaoján como en Benalauría, a pesar de que en este último municipio se avecina un relevo en la alcaldía a finales de año.