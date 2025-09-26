El TSJA obliga a Montejaque a entregar documentación solicitada por el PSOE

Un Ayuntamiento del interior de la provincia de Málaga ha vuelto a ser condenado por los tribunales por negar información a la oposición. Se trata ... de la segunda sentencia en los últimos tres meses. Tras la resolución contra el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos, dictada el pasado mes de junio por obstaculizar el acceso a documentación municipal solicitada por una concejala socialista, esta vez ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el que ha fallado en contra del Ayuntamiento de Montejaque por un caso similar.

Según recoge la sentencia, el portavoz socialista en el municipio, Manuel Morales, solicitó en octubre de 2023 diversa información y copias de documentación municipal, incluido el presupuesto. Ante la falta de respuesta del equipo de gobierno, Morales interpuso un recurso contencioso-administrativo que fue estimado sólo parcialmente por el Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Málaga, al limitarse a reconocer el acceso a la información, pero sin obligar a entregar copias ni imponer costas al consistorio.

El portavoz apeló la resolución, reclamando también la entrega de copias. Finalmente, el TSJA ha estimado su recurso y ha ordenado al Ayuntamiento de Montejaque facilitar la documentación solicitada en formato de copia. Además, ha condenado al consistorio al pago de las costas procesales.

Morales ha lamentado tener que recurrir a los tribunales para poder ejercer su labor de oposición y ha criticado al alcalde de Montejaque, Diego Sánchez (PP), al que ha calificado de «irresponsable»: «Con su escaso talante democrático ha conseguido que condenen al Ayuntamiento y, lo que es más grave, que sean los vecinos y vecinas de Montejaque los que tengan que pagar de su bolsillo su negligencia».

Valoración del Ayuntamiento

El alcalde de Montejaque, Diego Sánchez, ha defendido en unas declaraciones a este periódico la actuación del consistorio tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que obliga al Ayuntamiento a entregar a la oposición la documentación solicitada y a asumir las costas procesales. Sánchez aseguró que respeta la resolución, pero recalcó que «no se trata de una condena personal, sino institucional», y subrayó que el gasto derivado de este procedimiento será asumido con fondos municipales y no de su bolsillo.

El regidor atribuyó el retraso en la entrega de la información a la falta de personal y a la intensa carga de trabajo que atravesaba el Ayuntamiento en ese momento, con la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo y la conversión de contratos en fijos. «No hubo intención de ocultar nada —dijo—, simplemente no se pudo responder en plazo». En este sentido, insistió en que el Ayuntamiento «no tiene ningún problema en facilitar la documentación», recordando que cualquier concejal puede solicitarla también presencialmente en el registro o en la propia Alcaldía.

Sánchez defendió además la gestión de su equipo desde 2011, primero con un partido independiente y ahora con el PP, destacando que Montejaque «ha cambiado de la noche al día» en los últimos catorce años y que su gobierno puede «presumir de transparencia». A su juicio, el caso responde más a un problema administrativo puntual que a una falta de voluntad política.