Fachada del Ayuntamiento de Montejaque. SUR

El TSJA obliga a Montejaque a entregar documentación solicitada por el PSOE

El alto tribunal también condena al Consistorio al pago de las costas procesales

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Montejaque

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:40

Un Ayuntamiento del interior de la provincia de Málaga ha vuelto a ser condenado por los tribunales por negar información a la oposición. Se trata ... de la segunda sentencia en los últimos tres meses. Tras la resolución contra el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos, dictada el pasado mes de junio por obstaculizar el acceso a documentación municipal solicitada por una concejala socialista, esta vez ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el que ha fallado en contra del Ayuntamiento de Montejaque por un caso similar.

