Imagen del municipio malagueño de Benarrabá. SUR

Benarrabá contará con una novedosa red de calor con calderas de biomasa financiada por la Diputación

La actuación, con una inversión de más de un millón de euros, suministrará energía a varios edificios municipales y transformará en energía limpia astillas procedentes de los montes de la provincia

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Benarrabá

Martes, 14 de octubre 2025, 13:34

Comenta

La Diputación de Málaga sigue inmersa en su plan de recogida de biomasa de los montes de Málaga para evitar incendios y producir energía. Un ... proyecto que empezó en la Sierra de las Nieves y que poco a poco se ha ido ampliando a otras comarcas malagueñas con distintas acciones. La última actuación en esta materia se ha producido en la Serranía de Ronda, concretamente en Benarrabá, donde el organismo provincial ha financiado con más de un millón de euros la instalación de una red de calor mediante calderas de biomasa.

