Benarrabá contará con una novedosa red de calor con calderas de biomasa financiada por la Diputación

La Diputación de Málaga sigue inmersa en su plan de recogida de biomasa de los montes de Málaga para evitar incendios y producir energía. Un ... proyecto que empezó en la Sierra de las Nieves y que poco a poco se ha ido ampliando a otras comarcas malagueñas con distintas acciones. La última actuación en esta materia se ha producido en la Serranía de Ronda, concretamente en Benarrabá, donde el organismo provincial ha financiado con más de un millón de euros la instalación de una red de calor mediante calderas de biomasa.

1.053.406,01 euros

Fuentes de la propia Diputación han detallado que las obras de esta nueva instalación solicitada por el Ayuntamiento tendrán un plazo de ejecución de ocho meses, una vez se adjudiquen las obras. En la misma línea, se ha informado de que la instalación discurrirá por el casco urbano y se compone de una unidad térmica de producción, como sala de calderas, situada en una caseta prefabricada ubicada en una parcela de la parte trasera del cementerio, en la calle Estación, y discurrirá por diversas calles del municipio.

Este nuevo paso que dará el municipio malagueño para «seguir avanzando en su plan de autosuficiencia energética», como relatan desde la Diputación, afectará a diversos edificios públicos del término municipal, como el Ayuntamiento, el consultorio, el colegio, el edificio de usos múltiples y el centro de innovación; y en cada edificio se procederá a la ubicación de una subestación.

Además, permite seguir con una línea de trabajo en esta área, que se lleva realizando durante varios años y que engloba la financiación, hace dos años, de la instalación de una cubierta solar para abastecimiento de energía solar. Estas calderas de biomasa también permitirán reducir el coste de la factura de electricidad en todo el pueblo.

Reducir emisiones

De hecho, el proyecto de la red de calor mediante la implementación de calderas de biomasa para uso térmico permite reducir «las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, el impulso de la economía local y la protección del medio ambiente», explicaba el presidente de la Diputación, Francisco Salado, que apuntó que este tipo de actuaciones contribuyen a la lucha contra el cambio climático desde el modelo de la economía circular y mejorando la calidad de vida de los habitantes del pueblo.

Salado ha reconocido que se está terminando la instalación de calderas de biomasa en todos los municipios de la Sierra de las Nieves

Cabe recordar que este plan de red de calor utilizando las calderas de biomasa como sistema de calefacción se lleva estudiando desde marzo de 2024 y que comenzó su andadura en la Sierra de las Nieves. Asimismo, el propio Salado ha reconocido que se está terminando la instalación de calderas de biomasa en todos los municipios de la Sierra de las Nieves y ha adelantado que también lo llevarán a cabo en los pueblos que componen la Serranía de Ronda.

Como curiosidad, tanto en los casos de la Sierra de las Nieves como también en Benarrabá, las calderas de biomasa utilizarán astillas provenientes de montes de la provincia como combustible, lo que no solo garantiza un mantenimiento sostenible del bosque, sino que también convierte los residuos en energía aprovechable para varios municipios.