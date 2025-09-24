Los regantes del Guadalhorce reclaman usar en octubre el agua que lograron ahorrar este verano

Con el fin del mes de septiembre concluye también la campaña veraniega de riegos en la provincia de Málaga. Unos riegos que deberán finalizar el ... próximo martes 30 de septiembre y que han dejado unos datos reveladores sobre la concienciación de los agricultores ante el valor del agua. Desde Aprema estiman que se ha conseguido ahorrar casi 10 hectómetros cúbicos de los 30 que concedió la comisión de seguimiento de la sequía al principio del verano. Una racionalización que quieren que se vea recompensada por parte de la Junta, permitiéndoles poder seguir utilizando esa agua reservada para continuar con los riegos a partir del 1 de octubre, si las lluvias no acompañan.

Fuentes oficiales de la Asociación Provincial de Regantes de Málaga (Aprema), que engloba a las comunidades de regantes del Valle del Guadalhorce y suma en total cerca de 6.000 hectáreas de cultivos, avisan a SUR de que ya se ha solicitado a la administración esta petición, con el objetivo de poner en valor ese ahorro conseguido, que supone alrededor del 34% del recurso hídrico concedido en su momento. «Es un esfuerzo tremendo por parte de los regantes y del sistema en general», recalcan.

El objetivo es claro: que no se corte el agua a partir del 1 de octubre. Para ello, los regantes han elaborado un escrito a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que fue remitido la semana pasada al delegado. Aprema confirma que primero se comunicó verbalmente, después se envió al coordinador de agua y, a petición del delegado, se registró oficialmente. «Sabemos que la documentación ya le ha llegado. Ahora estamos pendientes de la respuesta», insiste la asociación provincial.

Prudencia

El grupo de regantes confía en que la respuesta de la Junta sea afirmativa, pero se muestra prudente ante esta decisión y expone su cansancio por la desigualdad con respecto a otros sectores. De hecho, Aprema no entendería que la respuesta fuera negativa mientras, en sus propias palabras, «vemos cómo se conceden autorizaciones para hoteles, urbanizaciones y turismo sin problema alguno, y para eso siempre hay agua», puntualizan. A la vez, reiteran que los agricultores vuelven a ser los más afectados con «cada vez más restricciones».

Asimismo, Aprema deja claro que esto no es un favor, sino una exigencia para poder regar con el agua que ellos mismos han ahorrado. Siempre pensando en la posibilidad de que en los próximos meses no llueva y sea necesario este recurso, aunque, de no ser así, piden que ese ahorro se respete y se traslade al siguiente año hidrológico, porque «ya fue concedido y lo hemos gestionado con responsabilidad».

«No aceptaremos que se dé por terminado el ciclo sin reconocer ese esfuerzo. El agua que hemos ahorrado pertenece a los regantes y queremos que se respete. De lo contrario, el malestar será grande, porque el campo no puede más», finalizan desde Aprema.

Por su parte, este periódico se ha puesto en contacto con la Junta de Andalucía para conocer su valoración y saber si tienen previsto autorizar a los regantes a emplear ese volumen de agua a partir del 1 de octubre, pese al cierre del año hidrológico el 30 de septiembre, aunque todavía no se ha obtenido respuesta.