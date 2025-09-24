Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Plantaciones de cítricos en el Valle del Guadalhorce, una de las principales zonas de regadío de Málaga. SUR

Los regantes del Guadalhorce reclaman usar en octubre el agua que lograron ahorrar este verano

Aprema, que representa a unas 6.000 hectáreas de cultivo en la comarca, pide a la Junta autorización para emplear los 10 hectómetros cúbicos que han conseguido guardar, un 34% de lo concedido, y que, de no consumirse, se trasladen al nuevo año hidrológico

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:05

Con el fin del mes de septiembre concluye también la campaña veraniega de riegos en la provincia de Málaga. Unos riegos que deberán finalizar el ... próximo martes 30 de septiembre y que han dejado unos datos reveladores sobre la concienciación de los agricultores ante el valor del agua. Desde Aprema estiman que se ha conseguido ahorrar casi 10 hectómetros cúbicos de los 30 que concedió la comisión de seguimiento de la sequía al principio del verano. Una racionalización que quieren que se vea recompensada por parte de la Junta, permitiéndoles poder seguir utilizando esa agua reservada para continuar con los riegos a partir del 1 de octubre, si las lluvias no acompañan.

