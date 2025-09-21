Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Paseo Real acogió un gran ambiente desde el mediodía hasta la madrugada A.J.G.

Récord y fiesta por el bienmesabe de Antequera más grande del mundo

La iniciativa del postre típico superó dos metros el del pasado año, llegando a los 26,06 metros y 5.200 porciones

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:28

Objetivo cumplido. El postre típico de la ciudad, el bienmesabe, volvió a convertir el Paseo Real en una fiesta de sol a sol, donde hubo ... barra con precios populares, récord con 26,06 metros de postre y conciertos uno detrás de otro hasta que la noche llegó.

