Récord y fiesta por el bienmesabe de Antequera más grande del mundo

Objetivo cumplido. El postre típico de la ciudad, el bienmesabe, volvió a convertir el Paseo Real en una fiesta de sol a sol, donde hubo ... barra con precios populares, récord con 26,06 metros de postre y conciertos uno detrás de otro hasta que la noche llegó.

Los 24,11 metros de 2024 fueron superados con creces «con casi dos metros más», destacó Antonio Carmona, de Piobiem, la confitería que promueve el acto junto a la Cofradía de 'Abajo'. «En porciones, hemos vendido 200 más, ya que hemos querido hacerlas más grandes». Tras cuatro ediciones, «ya estamos pensando en darle un vuelco para el año próximo porque el sábado tras Santa Eufemia, es ya un referente en la comarca y en la propia ciudad». El gancho de conseguir el «bienmesabe más grande del mundo» es ya algo fijo en el calendario de fiestas locales en los últimos días de septiembre.

Tres días en el obrador

La reconocida firma pastelera ha estado tres días preparando los ingredientes y tras montar las mesas por la mañana, comenzó a elaborar el postre en la sobremesa. «Hemos empleado 3.200 huevos, 125 kilos de cabello de ángel, 100 kilos de azúcar, 65 litros de almíbar, 30 kilos de azúcar glas y 85 planchas de bizcocho con almendras». Todo preparado como marca la antigua receta del postre medieval que conservaron los conventos de clausura y que hoy es un fijo en las cartas de los restaurantes de la ciudad.

«Antequera tiene una rica gastronomía y en el inicio de la campaña de los mantecados, promovemos esta actividad que tienen el objetivo de contribuir con los fines de la cofradía de 'Abajo'», sigue Carmona.

Por su parte, Juan Félix Luque, hermano mayor de la hermandad del Viernes Santo agradece el respaldo: «Con este evento mostramos que no sólo sacamos procesiones, sino que trabajamos intensamente para conseguir fondos con los que mantenemos en pie nuestro templo y podemos conservar y mejorar nuestro patrimonio». Están trabajando en la Capilla del Dulce Nombre y quieren recuperar para la próxima Semana Santa, la saya blanca que tuvo el Niño Jesús Perdido.

Además de la barra y la merienda con bienmesabe, hubo un escenario con los artistas 'DJ Doublep' que pinchó música de diferentes estilos, y los directos con versiones como 'Funky Monster Band', 'Dr Jones' y 'Los Pacos', un grupo referente en fiestas locales que despertó mucha expectación por no haber actuado esta pasada feria.

Una fiesta en torno a este postre monacal a base de huevos, almendras, azúcar, almíbar de cidra, bizcocho y canela molida con la que se decora el resultado final, como fueron para la ocasión escudos de la ciudad, de la confitería y de la cofradía que consiguió esta iniciativa.