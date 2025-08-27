Rampas, cubiertas y comedores: las principales mejoras en los colegios de Alhaurín el Grande

El mes de agosto llega a su ocaso, y con ello el fin del periodo vacaciones para millones de alumnos. Ante la próxima vuelta a ... los centros educativos, el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande intensifica una serie de actuaciones que lleva ejecutando este verano en los colegios del municipio con un presupuesto total de 50.000 euros.

Estas obras se están realizando durante los meses de julio y agosto, aprovechando el parón de la actividad lectiva, con el fin de que estén terminadas a tiempo para el comienzo del curso escolar. Los trabajos están a cargo de los Servicios Operativos municipales.

Las concejalas de Obras Públicas y Educación, Teresa Sánchez y Maribel Plaza, han visitado los centros para supervisar el desarrollo de las intervenciones. Según explicó Salvador Ramón Pérez, coordinador de Obras Públicas municipales, se trata de actuaciones de adecuación de espacios, tabiquería, alicatado, fontanería y electricidad. Todas ellas responden a las necesidades señaladas por los equipos directivos de los colegios.

En el CEIP Jorge Guillén se está ampliando la cocina y el comedor, mientras que en el CEIP Emilia Olivares se han instalado rampas de accesibilidad y se trabaja en la reparación de cubiertas. El CEIP Pablo Ruiz Picasso recibe reparaciones en su gimnasio y otras dependencias, y en el CEIP El Chorro se actúa en las pistas deportivas. El CEIP Carmen Arévalo acomete reformas en el laboratorio y en aulas infantiles.

Otras actuaciones

El CEIP Félix Plaza Ramos cuenta con la adecuación de una nueva aula y la creación de espacios de almacenaje. En el CEIP Salvador González Cantos se están reparando los daños ocasionados por la última dana, además de otros desperfectos en las instalaciones. En todos los casos, las intervenciones buscan mejorar la seguridad, la accesibilidad y la adecuación de las infraestructuras educativas antes de la llegada del alumnado.

La concejala de Obras Públicas, Teresa Sánchez, explicó que se está dando respuesta a la mayoría de las demandas planteadas por los centros, como la mejora de la accesibilidad de las aulas, la creación de equipamientos en espacios exteriores o la impermeabilización de cubiertas que presentaban filtraciones tras las últimas lluvias. La concejala de Educación, Maribel Plaza, añadió que el objetivo es que los niños y niñas puedan regresar a unas instalaciones seguras y cómodas.

El calendario de ejecución establece que todas las obras estén terminadas antes de septiembre. Con estas intervenciones, el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande asegura que los colegios del municipio estén en condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad docente durante el nuevo curso escolar.