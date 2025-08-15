La pregonera María Rosales, preparada para cantar a la feria de Antequera

La periodista local María Rosales Martín pregonará la Real Feria de Agosto de Antequera este miércoles 20, a las 21.00 horas, en el patio ... del Ayuntamiento como inicio de las fiestas veraniegas.

«Al principio estaba pensando en todos los pregones que había vivido y al final he decidido que el pregón tiene que ser como uno es, eso es lo que ha identificado siempre a los pregoneros», comparte Rosales.

Las vivencias no serán el eje del mismo: «Habrá pinceladas, diría yo, no testimonios largos en sí. Inspirado en niños, personas mayores, en todas las edades… Pues yo creo que va a ser un pregón como la feria… para todos. Todos vamos a recordar momentos que hemos vivido y que vamos a vivir. No voy a hacer un pregón de historia. Voy a hacer un pregón actual de lo que se vive y cómo se vive la feria de Antequera».

Entonces lo que pretende es: «Hablar de lo que se vive, no como yo la vivo trabajando. Me han preguntado: ¿tú vas a contar cómo la vives a través de los medios de comunicación? No, yo voy a hablar de la feria. Yo he sido antes feriante que periodista, yo vivo la feria además lo he dicho muchas veces: nunca nos hemos ido de vacaciones en feria, nunca, siempre hemos estado en Antequera en la feria porque a mis padres les gusta mucho la feria».

EL pregón de la periodista estará dedicado a Antequera. «No voy a personalizarlo demasiado, ya te digo yo voy a hablar de la feria, las ferias todas tienen cosas muy en común, pero la de Antequera tiene cosas muy particulares».

Para la pregonera, la feria, al ser una vez al año, «hay que compartirla con los que más quieres y yo creo que hay algo, que te voy a adelantar, y que digo en el pregón, que la música graba a fuego los recuerdos y yo creo que este año tenemos que escuchar mucha música, bailar muchísimo. Que el tiempo es muy cortito, la feria es muy cortita y hay que aprovecharlo al máximo».