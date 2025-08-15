Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Rosales presenta los informativos en 101 Televisión Antequera A.J.G.

La pregonera María Rosales, preparada para cantar a la feria de Antequera

La periodista confiesa haber sido feriante desde que nació y así quiere seguir siéndolo

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Viernes, 15 de agosto 2025, 16:27

La periodista local María Rosales Martín pregonará la Real Feria de Agosto de Antequera este miércoles 20, a las 21.00 horas, en el patio ... del Ayuntamiento como inicio de las fiestas veraniegas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  3. 3 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  4. 4 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  5. 5 Extinguido el incendio forestal en La Cala de Mijas: una colilla pudo ocasionarlo
  6. 6 Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central
  7. 7 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  8. 8 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno
  9. 9 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  10. 10

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La pregonera María Rosales, preparada para cantar a la feria de Antequera

La pregonera María Rosales, preparada para cantar a la feria de Antequera