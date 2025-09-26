La Policía Local de Antequera distingue a los voluntarios de la DANA

La Policía Local de Antequera celebró este viernes 26 de septiembre a su patrón, San Rafael Arcángel, con un acto institucional donde obsequió con distinciones ... a agentes y reconoció también a ciudadanos ejemplares.

El patio del antiguo Hospital de San Juan de Dios acogió el acto, incluyendo este año de forma especial a los que se desplazaron hasta Valencia para colaborar voluntariamente con los damnificados por la DANA. También se felicitó a personal civil y colectivos: José González, José Rafael Rodríguez, Juan Antonio Tortosa y la empresa municipal Aguas del Torcal, por contribuciones con el día a día en el orden de la ciudad.

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, y el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Málaga, Antonio García Acedo, presidieron la entrega. Junto a ellos, el teniente delegado del Área de Presidencia, Régimen Interior Seguridad, Tráfico y Protección Civil, Antonio García Mendoza, y el jefe de la Policía Local de Antequera, Francisco Alcántara.

Además de los agentes en Valencia y los que destacaron en varias intervenciones locales, hubo reconocimientos especiales con felicitación individual a determinados colectivos o ciudadanos que, por sus comportamientos o actitudes, han demostrado un comportamiento cívico ejemplar o colaboración destacada con este Cuerpo dignos de reconocimiento, haciendo con esas actuaciones una vida en comunidad más cómoda y agradable, contribuyendo además de una forma positiva a la imagen del cuerpo de la Policía Local de Antequera de cara a la ciudadanía.

En este sentido se reconoció la labor de José González, profesor de la Escuela de Hostelería El Henchidero, por su rápida y decidida intervención para contener un incendio forestal en el barrio de San Juan. Al doctor José Rafael Rodríguez, por su continuado y permanente reconocimiento al servicio que presta la Policía Local, felicitándolos en persona en la noche de cada 31 de diciembre. Por último, a Juan Antonio Tortosa y a la empresa municipal Aguas del Torcal por su colaboración activa en el incendio forestal que se produjo este verano en el Paraje Guerrero.

Cerró el acto el alcalde Manuel Barón, felicitando a todos los galardonados, mostrando su especial satisfacción por la plantilla que en su conjunto dispone la Policía Local de Antequera y el valioso servicio que ofrecen a los vecinos en colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad.