La Policía Local de Antequera distingue a los voluntarios de la DANA
Celebran su patrón agradeciendo a los vecinos que contribuyen a vivir en una ciudad segura
Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:29
La Policía Local de Antequera celebró este viernes 26 de septiembre a su patrón, San Rafael Arcángel, con un acto institucional donde obsequió con distinciones ... a agentes y reconoció también a ciudadanos ejemplares.
El patio del antiguo Hospital de San Juan de Dios acogió el acto, incluyendo este año de forma especial a los que se desplazaron hasta Valencia para colaborar voluntariamente con los damnificados por la DANA. También se felicitó a personal civil y colectivos: José González, José Rafael Rodríguez, Juan Antonio Tortosa y la empresa municipal Aguas del Torcal, por contribuciones con el día a día en el orden de la ciudad.
El alcalde de Antequera, Manuel Barón, y el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Málaga, Antonio García Acedo, presidieron la entrega. Junto a ellos, el teniente delegado del Área de Presidencia, Régimen Interior Seguridad, Tráfico y Protección Civil, Antonio García Mendoza, y el jefe de la Policía Local de Antequera, Francisco Alcántara.
Además de los agentes en Valencia y los que destacaron en varias intervenciones locales, hubo reconocimientos especiales con felicitación individual a determinados colectivos o ciudadanos que, por sus comportamientos o actitudes, han demostrado un comportamiento cívico ejemplar o colaboración destacada con este Cuerpo dignos de reconocimiento, haciendo con esas actuaciones una vida en comunidad más cómoda y agradable, contribuyendo además de una forma positiva a la imagen del cuerpo de la Policía Local de Antequera de cara a la ciudadanía.
En este sentido se reconoció la labor de José González, profesor de la Escuela de Hostelería El Henchidero, por su rápida y decidida intervención para contener un incendio forestal en el barrio de San Juan. Al doctor José Rafael Rodríguez, por su continuado y permanente reconocimiento al servicio que presta la Policía Local, felicitándolos en persona en la noche de cada 31 de diciembre. Por último, a Juan Antonio Tortosa y a la empresa municipal Aguas del Torcal por su colaboración activa en el incendio forestal que se produjo este verano en el Paraje Guerrero.
Cerró el acto el alcalde Manuel Barón, felicitando a todos los galardonados, mostrando su especial satisfacción por la plantilla que en su conjunto dispone la Policía Local de Antequera y el valioso servicio que ofrecen a los vecinos en colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.