La barriada de El Sexmo en Cártama. SUR

El pleno de Cártama aprueba pedir a Diputación 600.000 euros para ampliar el depósito de agua de El Sexmo

La moción del PSOE obtuvo el apoyo unánime de todos los grupos, aunque el PP acusa al alcalde de dejación por no destinar recursos municipales a resolver los problemas de abastecimiento en la barriada

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Cártama

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:51

La barriada de El Sexmo, en Cártama, vuelve a situarse en el centro del debate político municipal a raíz de los problemas de abastecimiento de ... agua que arrastra desde hace años. En el pleno ordinario de agosto, el grupo socialista presentó una moción solicitando a la Diputación Provincial de Málaga una subvención extraordinaria de 600.000 euros para la ampliación del depósito de agua existente, con el objetivo de mejorar el servicio y garantizar el suministro a los vecinos. La propuesta recibió el apoyo unánime de todos los grupos, que coincidieron en la necesidad de dar una solución a una demanda histórica de la zona.

