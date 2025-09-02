El pleno de Cártama aprueba pedir a Diputación 600.000 euros para ampliar el depósito de agua de El Sexmo

La barriada de El Sexmo, en Cártama, vuelve a situarse en el centro del debate político municipal a raíz de los problemas de abastecimiento de ... agua que arrastra desde hace años. En el pleno ordinario de agosto, el grupo socialista presentó una moción solicitando a la Diputación Provincial de Málaga una subvención extraordinaria de 600.000 euros para la ampliación del depósito de agua existente, con el objetivo de mejorar el servicio y garantizar el suministro a los vecinos. La propuesta recibió el apoyo unánime de todos los grupos, que coincidieron en la necesidad de dar una solución a una demanda histórica de la zona.

El portavoz del PSOE en Cártama, Miguel Espinosa, defendió la moción recordando que el alcalde ya trasladó a la Diputación esta petición de forma directa y sin que hasta el momento se haya recibido respuesta. Según explicó, la ampliación del depósito es esencial para asegurar un servicio básico en una de las barriadas más afectadas por las averías de la red.

«El Sexmo se encuentra al final de las canalizaciones y en una zona elevada, lo que obliga al bombeo. Cualquier incidencia repercute de forma mucho mayor en el abastecimiento de sus vecinos. Con esta inversión se podrían adecuar las instalaciones a las necesidades actuales de la población», señaló Espinosa, que agradeció el respaldo del resto de partidos municipales a la moción.

Críticas populares

Sin embargo, el Partido Popular de Cártama ha criticado duramente la gestión del alcalde Jorge Gallardo y del PSOE local, acusándolos de «dejación de funciones» y de haber desatendido durante años a los vecinos de El Sexmo. El portavoz popular, Pedro Pardo, recordó que en los últimos cuatro años el Ayuntamiento ha recibido más de tres millones de euros en subvenciones procedentes de la Diputación, «sin que ni un solo euro se haya destinado a la construcción de un nuevo depósito de agua o a la mejora de la red en esta barriada». Para el PP, resulta incomprensible que con esa disponibilidad de fondos no se hayan acometido obras prioritarias para garantizar un servicio básico como el agua potable.

Pardo fue más allá y acusó al equipo de gobierno socialista de utilizar la situación como arma política en lugar de dar una respuesta directa a los vecinos. «No gestionan nada, solo utilizan los problemas de los vecinos para hacer política contra otras administraciones gobernadas por el Partido Popular, cuando el abastecimiento de agua es una competencia exclusiva del Ayuntamiento y además cuentan con superávit suficiente para acometer esta inversión necesaria», subrayó. Según los populares, la moción aprobada en pleno es una forma de supeditar las mejoras a una subvención externa en lugar de asumir con recursos propios la inversión necesaria.

Los socialistas insisten, por su parte, en que la moción busca reforzar la solicitud ya realizada a Diputación, con el apoyo de todos los grupos municipales, para que la localidad reciba un trato justo en el reparto de las subvenciones extraordinarias. «Se trata de aunar esfuerzos entre todas las administraciones para dar solución a los problemas de la población y mejorar los servicios puestos a su disposición», defendió Espinosa. El PSOE considera que Cártama merece el mismo trato que otros municipios de la provincia y confía en que el organismo provincial acoja la petición.

Mientras tanto, los vecinos de El Sexmo siguen sufriendo las consecuencias de la falta de un depósito con capacidad suficiente. La zona, por su ubicación y características, sufre cortes de agua y caídas de presión en cada avería de la red principal, lo que genera malestar entre la población. La ampliación del depósito se plantea como una solución estructural que permitiría estabilizar el suministro, aunque el debate político ha puesto de manifiesto la división de criterios sobre quién debe financiar y ejecutar la obra. El PSOE apuesta por la cofinanciación con apoyo provincial, mientras que el PP insiste en que es el Ayuntamiento quien debe asumir la responsabilidad de forma inmediata.