La Plaza Ochavada de Archidona estrenará un nuevo alumbrado más eficiente y sin cableado visible

La Plaza Ochavada cambiará de rostro muy pronto. Con el replanteo técnico ya realizado, ha comenzado la fase previa del proyecto que renovará por completo ... su alumbrado ornamental. El Ayuntamiento de Archidona, junto a la Fundación Iberdrola España y la empresa ejecutora Varona, ha puesto en marcha una intervención que combina eficiencia energética, mejora estética y respeto por el patrimonio. El objetivo: sustituir el sistema actual, obsoleto y de alto consumo, por uno más moderno, regulable y sin cableado a la vista. La obra tiene un presupuesto de 200.000 euros y un plazo de ejecución estimado de dos meses.

El alcalde, Juan Manuel Almohalla, recibió al arquitecto Jesús Castillo, autor del proyecto, y al contratista Roberto Lurueña, responsable de la empresa Varona, para dar inicio a la intervención. La actuación forma parte del Programa de Iluminaciones de Iberdrola, centrado en la modernización de sistemas lumínicos en edificios y espacios patrimoniales singulares. El convenio con el Ayuntamiento fue firmado en marzo de 2024 y, tras superar los trámites y obtener la autorización definitiva de la Delegación de Cultura, los trabajos pudieron arrancar.

400 vatios

Uno de los cambios más significativos será la drástica reducción del consumo eléctrico. Según explicó Jesús Castillo, se instalarán ocho luminarias colgantes que sustituirán tanto los faroles del alumbrado público inferior como los proyectores superiores. «Los dos sistemas actuales consumen cerca de 10.000 vatios, y el nuevo sistema no superará los 800, con un rendimiento óptimo desde los 400», detalló.

Sistemas adaptables

Además, se trata de un sistema adaptable que permitirá ajustar la intensidad de la luz según el uso del espacio, desde una iluminación tenue hasta una más intensa para actos públicos. Otro objetivo clave es eliminar el impacto visual del cableado: «Se desmontarán instalaciones obsoletas y se dejarán los paramentos de la plaza completamente libres», añadió el arquitecto.

Durante el primer mes de ejecución se contempla la elaboración del plan de seguridad, el acopio de materiales y el replanteo técnico. Posteriormente comenzará la instalación de las luminarias, con la previsión de que el nuevo sistema esté en funcionamiento en un plazo aproximado de dos meses. Desde la empresa Varona, su responsable, Roberto Lurueña, subrayó que se tomarán todas las medidas necesarias para minimizar las molestias: «Vamos a intentar interrumpir lo menos posible la vida en la plaza, pero garantizando siempre la seguridad. La estructura de cable tensada requiere medidas especiales, por lo que habrá restricciones puntuales en el tránsito».

Tanto el Ayuntamiento como la empresa se comprometen a informar con antelación sobre cada actuación. «Mantendremos informados a vecinos, comercios y visitantes para que el desarrollo de las obras no interfiera en la actividad local», concluyó Lurueña. El resultado final supondrá no solo un ahorro energético notable, sino también una mejora visual y funcional en uno de los espacios más emblemáticos de Archidona.