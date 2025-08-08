Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Técnicos y responsables municipales supervisan desde los balcones la estructura de la Plaza Ochavada antes del inicio de las obras. SUR

La Plaza Ochavada de Archidona estrenará un nuevo alumbrado más eficiente y sin cableado visible

La actuación, impulsada por el Ayuntamiento y la Fundación Iberdrola, reducirá el consumo eléctrico en más de un 90 % con una inversión de 200.000 euros

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Archidona

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:34

La Plaza Ochavada cambiará de rostro muy pronto. Con el replanteo técnico ya realizado, ha comenzado la fase previa del proyecto que renovará por completo ... su alumbrado ornamental. El Ayuntamiento de Archidona, junto a la Fundación Iberdrola España y la empresa ejecutora Varona, ha puesto en marcha una intervención que combina eficiencia energética, mejora estética y respeto por el patrimonio. El objetivo: sustituir el sistema actual, obsoleto y de alto consumo, por uno más moderno, regulable y sin cableado a la vista. La obra tiene un presupuesto de 200.000 euros y un plazo de ejecución estimado de dos meses.

