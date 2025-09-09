Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pedro González, 125 años labrando la plata desde Antequera

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:08

Quién le iba a decir a Salvador González García en 1900, que 125 años después, sus hijos, nietos y bisnietos mantendrían su arte de la ... platería, donde su hijo Pedro González creó una dinastía y un nombre con prestigio fuera de las fronteras de Antequera a la que sumarían la joyería como reclamo por toda Andalucía de su establecimiento. La próxima semana, el Ayuntamiento, en el Día de Antequera y Santa Eufemia, el martes 16 de septiembre, les concederán la Medalla de Plata de la Jarra de Azucenas por su labor continua.

