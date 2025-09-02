Las patronas de Antequera inician sus actos ante sus festividades del 8 y 16 de septiembre

Antequera inicia septiembre con dos intensas semanas donde sus patronas, la Virgen de los Remedios y Santa Eufemia, desarrollan un calendario de carteles, novenas, triduos, ... oraciones, festividades y procesiones.

Para empezar, la Esclavitud de los Remedios inició el sábado 30 la novena, según nos comunica su esclavo mayor, Justo Muñoz. Hasta el 7 de septiembre, exposición del Santísimo y novena a las 20 horas y misa a las 20.30 horas. El domingo 7, a las 12 de la noche, Juan Antonio Vegas García rezará a la Virgen en el inicio de su festividad.

El lunes día 8, misa a las 19 horas y salida procesional a las 20 horas, saliendo por: Infante don Fernando, Lucena, Cantareros, San Luis, Infante Don Fernando y regreso a su templo.

Santa Eufemia y el Día de la Ciudad

Por su parte, Santa Eufemia presentó su cartel este fin de semana, a cargo del párroco Francisco de Paula Aurioles, quien hizo una exaltación a la Historia de Antequera, mostrada como «ciudad de Dios» en la que Santa Eufemia es cuna de lo que la Iglesia ha dado a la ciudad en el corazón de Andalucía.

Desveló el cartel, obra del artista José María Ariza Castillo, quien plasma la fuerza de la santa patrona con dos leones feroces que testimonian la voluntad de la santa de Calcedonia que entregó su vida por amor a Dios.

En cuanto a los cultos, el Triduo será del martes 9 al jueves 11 a las 20 horas en su templo. La procesión el sábado 13 de septiembre con salida a las 18 horas, contando con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical La Estrella de Jaén. El recorrido será: Santiago, Carrera de Madre Carmen, Descalzas, Nájera, Zapateros, San Sebastián, Infante don Fernando, San Agustín, Lucena, Medidores, Tintes, Encarnación, Descalzas, Carrera de Madre Carmen y Santiago.

La oración a cargo de Julio Matas Lara el 15 de septiembre y la función votiva el 16 de septiembre a las 20 horas, día en el que la ciudad entrega las distinciones municipales. Este año serán para: Medalla de Oro de la Ciudad a la Congregación de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Título de Hijo Predilecto a Miguel Hinojosa Macías. Título de Hijo Adoptivo a José Antonio Sánchez Cózar. Institución Predilecta de la Ciudad a la Panda de Verdiales San Gabriel de La Joya. Medalla de Oro de la Jarra de Azucenas a la Asociación de Comercio, Empresas e Industria de Antequera (ACIA). Y Medalla de Plata de la Jarra de Azucenas Joyería Pedro González e Hijos.