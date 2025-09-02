Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El sacerdote Francisco de Paula Aurioles y el artista José María Ariza ante el Cartel de Santa Eufemia A.J.G.

Las patronas de Antequera inician sus actos ante sus festividades del 8 y 16 de septiembre

Los Remedios saldrá en procesión el lunes 8 y Santa Eufemia, el sábado 13

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:40

Antequera inicia septiembre con dos intensas semanas donde sus patronas, la Virgen de los Remedios y Santa Eufemia, desarrollan un calendario de carteles, novenas, triduos, ... oraciones, festividades y procesiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio en Monte Coronado en Málaga tras más de 22 horas activo
  2. 2 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  3. 3 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  4. 4 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  5. 5 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  6. 6 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  7. 7 La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama
  8. 8 Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia
  9. 9

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa
  10. 10

    La aerolínea Icelandair unirá Málaga con Reikiavik a partir de este sábado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las patronas de Antequera inician sus actos ante sus festividades del 8 y 16 de septiembre

Las patronas de Antequera inician sus actos ante sus festividades del 8 y 16 de septiembre